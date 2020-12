Kena: Bridges of Spirits – Quelques nouvelles, et une fenêtre de sortie

Le magazine officiel PlayStation UK a pu s’entretenir avec Josh et Mike Grier, les deux co-créateurs du très attendu Kena: Bridges of Spirits. Pour rappel, le jeu est une des rares nouvelles licence que recevra à ses débuts la PlayStation 5 (le jeu sera aussi disponible sur PS4 et PC via l’Epic Games Store), et devait accompagner la sortie de la machine avant d’être repoussé. Avec une direction artistique très inspirée, les promesses des premiers trailers ont créé pour cet indé des attentes dignes de jeux AAA !

Parmi les infos que partagent les développeurs, on apprend ainsi que la manette DualSense sera mise à profit :

« Nous utilisons le retour haptique sur toutes les aptitudes de Kena, et sur le bouclier. On utilise aussi les gâchettes adaptives avec l’arc. Vous avez un petit peu de resistance sur la gâchette droite lorsque qui augmentera à mesure que vous banderez l’arc. En tirant sur la corde au maximum, l’arc aura plus de puissance et de précision, et vous ressentirez cette tension en relâchant la gâchette. Il y a quelques mini-jeux rigolos, aussi, pour vous entraîner à utiliser l’arc. »

Su la D.A. du jeu, le magazine n’hésite pas à citer Pixar, que d’aucuns voient comme une des inspiration pour Kena. Ce que ne nient pas les créateurs :

« Kena choisit d’aider ces esprits, et c’est quelque chose d’éprouvant pour elle, et nous voulions le montrer à travers la narration. On a ces mignons petits gamins, et vous allez vous engager à les aider, à les réunir avec leurs défunts frères, et à la fin du niveau, il faudra se résoudre à les voir partir. Le jeu s’attache vraiment aux thèmes du pardon et de l’oubli, et de laisser les choses suivre leur cours. Donc oui, il y a quelque chose d’un peu plus sombre et plus émotionnel qui s’y joue. »

Toujours au niveau des inspirations du jeu, le duo explique avoir beaucoup regardé du côté du folklore de Bali. Ayant déjà en tête d’intégrer des éléments culturels d’Asie du Sud-Est, le studio a contacté le groupe folklorique indonésien Gamelan Çudamani, pour intégrer leur travail à la b.o. du jeu. C’est en travaillant avec eux qu’ils se sont familiarisés avec la culture balinaise, et que celle-ci s’est retrouvé au centre du lore de Kena: Bridges of Spirits. C’est d’ailleurs l’une des chanteuses du groupe, Emiko Saraswati Susilo, qui double Kena.

Elle double la voix du personnage, mais ne l’interprète pas : le studio a fait le choix de se passer de motion capture. Toutes les animations sont donc réalisées “à la main”.

« L’utilisation de l’image par image nous donne plus de flexibilité, et la possibilité d’offrir plus de personnalité aux personnages que nous avons développés. Nous avons passé beaucoup de temps sur les expressions faciales pour y incorporer des émotions subtiles et rendre les performance plus expressives. Cela nous donne aussi l’opportunité de développer des animations de gameplay dynamiques. Même si les mouvements de Kena sont incroyables, nous avons essayé de donner à chaque action ou attaque du poids, et de garder les contrôles réalistes et réactifs. »

Rappelons qu’Ember Lab est d’abord un studio spécialisé dans l’animation, ce qui explique ce choix. Kena sera son premier jeu vidéo.

Enfin, on apprend à demi mot que la sortie du jeu devrait être suivie de DLC qui prolongeront l’aventure, “la structure du jeu pouvant très bien s’accorder avec un format épisodique”, déclarent les créateurs. L’article ne mentionne pas les tribulations que connait le studio dernièrement, notamment accusé de s’être débarrassé un peu rudement d’un de ses collaborateurs. Par contre, il se conclut sur une fenêtre de sortie : Kena: Bridges of Spirits devrait arriver en mars prochain.