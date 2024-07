À quelques jours de la sixième saison de Cobra Kai, GameMill nous annonce la sortie prochaine d’un jeu tiré de la célèbre franchise Karate Kid. Sous-titré Street Rumble, il s’agira d’un beat-’em-up à l’ancienne avec une esthétique 16-bit qui nous permettra de revivre les événements des premiers films.

The Karate Kid: Street Rumble nous proposera d’incarner Daniel, Miyagi, Ali ou Kumiko, en jouant seul ou en co-op local. On pourra affronter les ennemis emblématiques de la franchise, avec en tête Johnny Lawrence, le rival éternel de Daniel devenu héros de la série Cobra Kai. Street Rumble aura 12 stages et comme on peut le voir dans la bande-annonce, le titre reprend toutes les scènes cultes de la saga, entre le tournoi de karaté de All Valley et le duel contre Chozen à Okinawa.

Même si la saga fête son quarantième anniversaire et qu’elle connait un regain de popularité depuis le lancement de Cobra Kai, peu de jeux vidéo prenant directement place dans l’univers sont sortis. Il y a bien eu une adaptation du deuxième opus sur Amiga en 1986, un jeu très difficile sur NES en 1987, puis rien jusqu’au décevant Cobra Kai et sa 3D d’un autre âge, également proposé par GameMill.

Le choix des graphismes en pixel avec de jolis sprites semble plus approprié pour ce genre de beat-’em-up qui fleure bon la nostalgie des 80s, surtout après le succès de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge avait déjà appliqué cette formule. Formule qui est d’ailleurs reprise par de nombreuses franchise depuis.

The Karate Kid: Street Rumble est prévu sur PC et consoles pour le 20 septembre 2024 et on a hâte de voir si cette première bande-annonce tiendra toutes ses promesses !