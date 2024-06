Power Rangers Rita’s Rewind – Les combattants arc-en-ciel sont de retour

Transmutation demandée ! Mastodonte ! Ptérodactyle ! Tricératops ! Smilodon ! Tyrannosaure ! Si vous avez vu le jour dans les années 1990, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà entendu résonner dans votre téléviseur les voix pleines de vigueur de Jason, Zack, Trini, Billy et Kimberly appeler ainsi leurs dinosaures totems dans la célèbre série Mighty Morphin Power Rangers. Les super sentai (genre très codifié de show télévisé japonais présentant un groupe de super-héros aux costumes bariolés, guerroyants avec des armes de toutes sortes, souvent avec un robot géant à leur disposition) ont commencé à gagner en popularité au début des années 1990 via le pari un peu fou du producteur télévisuel Haim Saban.

Ce dernier eut en effet l’idée de reprendre les droits de diffusion d’anciennes séries japonaises, en modifier le montage pour y inclure quelques séquences inédites avec des acteurs occidentaux afin d’adopter une intrigue sensiblement différente, plus à même de plaire aux téléspectateurs américains, notamment. Ainsi est né, en substance, Power Rangers !

De nombreuses adaptations vidéoludiques ont déjà innondé le marché par le passé ; et depuis quelques années peut-on noter que l’accent est mis sur la nostalgie, les projets entourant Mighty Morphin (basé sur la saison Kyoryu Sentai Zyuranger au Japon) se multipliant tant à la télévision que par le biais de comics. Le jeu vidéo s’est depuis longtemps invité à la fête pour adapter Mighty Morphin qui reste indubitablement la saison la plus tendrement appreciée des fans.

Aussi, c’est Digital Eclipse, connu pour le documentaire intéractif The Making of Karateka, qui produit ce Mighty Morphing Power Rangers: Rita’s Rewind. Dans ce beat them all néo-rétro, Rita Repulsa, l’ennemie jurée des Power Rangers revient tout droit du futur sous une forme robotique pour faire équipe avec sa propre version de chair et d’os du présent. Scénario prétexte par excellence, nous incarnerons donc les cinq protagonistes originels de la série dans une succession de combats qui promet son lot d’étincelles puisque l’on pourra s’amuser à 5 en coopération locale ou online !

Les yeux les plus affutés auront déjà noté la présence d’un étrange indice laissant penser que l’iconique ranger vert pourrait lui aussi faire son apparition. Le studio prévoit également des phases de courses-poursuites et de shoot pour varier les plaisirs.

Dans ce truculent trailer au son de l’endiablée mélodie de Mighty Morphin, on y retrouve avec plaisir la galerie de méchants extravageants qui composeront les boss du jeu, y compris Goldar ! Les fans auront par ailleurs reconnu d’autres grands adversaires issus des meilleurs épisodes de la saison tels que madame Woe ou encore le Décharné (Bones en VO).

Si le studio ne donne pas plus de précision quant à la disponibilité de son titre, on sait que Mighty Morphing Power Rangers: Rita’s Rewind est prévu pour 2024 sur PC et consoles.