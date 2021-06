Jurassic World Evolution 2 sort les crocs et se date pour cette fin d’année

Si les dinosaures ont les dents longues, on peut aussi affirmer que les marketeux les ont aussi, car annoncer Jurassic World Evolution 2 au Summer Game Fest en faisant intervenir le très vénéré Jeff Goblum, c’est savoir que cela fera un petit peu le buzz sur la toile et dans les médias. Seulement voilà, ce n’est pas l’intervention charismatique qui nous intéresse ici, mais bien le nouveau titre de Frontier qui nous invite une nouvelle fois à prendre en main notre propre parc à dinosaures.

Car si la vie trouve toujours un chemin, les suites aussi, surtout celles qui exploitent des licences sentant bon les billets verts. Mais ne soyons pas mauvaise langue, Jurassic World Evolution est un bon petit jeu de gestion, certes imparfait et parfois trop simpliste dans certaines mécaniques, reste qu’à sa sortie en 2018 il avait fait son petit effet et avait fait plutôt bonne presse.

Après 2 ans, l’heure était donc venue pour Frontier de dévoiler Jurassic World Evolution 2 à l’aide d’un court trailer, suffisamment exhaustif cependant pour nous donner envie d’en savoir plus. Le jeu proposera donc une toute nouvelle campagne narrée par certains acteurs de la franchise cinématographique (Jeff Goblum et Bryce Dallas Howard en tête), et qui commence juste après les événements du film Fallen Kingdom, de quoi avoir au moins un postulat de départ intéressant.

En ce qui concerne le jeu à proprement parlé, l’arrivée des dinosaures volants et marins vont sans doute égayer les cœurs de quelques fans de la saga et joueurs du premier opus qui réclamaient depuis longtemps leur arrivée. De même que pour la première fois, vous ne serez plus cantonnés à l’archipel de Muertes et vous pourrez alors installer votre parc ailleurs, comme dans un désert ou encore une belle forêt. Chaque lieu possédant d’ailleurs des particularités propres qu’il faudra prendre en compte.

Outre cela, ce n’est pas moins que 75 espèces de dinosaures différents qui sont annoncées avec une refonte complète de leur IA, ce qui aurait pour conséquence de les rendre plus intelligents, mais aussi de mieux réagir à leur environnement. Reste à vérifier cela dans les faits, car il est vrai que dans le premier épisode leur comportement était parfois assez chaotique, voir parfois même ridicule.

Jurassic World Evolution 2 c’est donc aussi la promesse de 4 modes de jeu, comprenant la campagne, un mode Sandbox, un autre se nommant Challenge et enfin un dernier qui semble plus ambitieux. Appelé Chaos Theory, il proposera aux joueurs des revivre des moments clés de la franchise Jurassic World et de tenter de changer le cours des événements. Voilà qui est intéressant, mais qui se doit encore d’être un peu mieux expliqué tant cela n’est pas clair pour le moment.

Pour finir, sachez que le jeu sera disponible en fin d’année sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Vivement alors que l’on puisse poser nos mimines dessus histoire de voir ce qu’il a dans le ventre, en attendant, pourquoi ne pas profiter du trailer d’annonce ci-dessous ?