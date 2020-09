Jurassic World Evolution: Complete Edition trouve son chemin sur Switch

Sorti le 12 juin 2018, Jurassic World Evolution avait ravi tous les fans de dinosaures par son système de gestion assez complet et à l’esprit de la célèbre saga de films. Jusque-là réservé aux joueurs PC, Playstation 4 et Xbox One, qui avaient pu profiter de trois DLC agrémentant le jeu de nouvelles espèces de reptiles, classés par régime alimentaire, et des ajouts de campagnes scénarisés, c’est désormais au tour de la Nintendo Switch, d’accueillir une version complète du titre de Frontier Developments.

S’il y a bien une feature qui a su se faire remarquer, au-delà des clins d’œil et easter-egg à l’univers jurassique porté à nos jours, c’est bien le retour de nombreux têtes connues de la saga. On peut ainsi citer l’iconique Dr. Ian Malcolm et ses punchlines à la seconde, ou l’aventureux Dr. Alan Grant protagoniste principale des premiers films.

De nombreux ajouts ont également apportés par les extensions DLC, tel que “Return to Jurassic Park” qui en plus de proposer de retourner sur les célèbres îles d’Isla Nublar et Isla Sorna, apporte de nouvelles quêtes dirigés par le cast original (et divers rajouts de bâtiments et skins pour vos adorables créatures géantes).

Ainsi que “Secrets of Dr. Wu” qui comme son nom l’indique, nous permets de rencontrer le personnage du Dr. Henry Wu (l’homme à l’origine du retour des dinosaures) accompagné de toutes ses nouvelles créatures hybrides venant compléter votre collection vivantes.

Enfin, Jurassic World Evolution nous rappelle qu’il ne porte pas son nom en vain. Incluant dans un troisième DLC le retour de Claire Dearing, personnage apparu pour la première fois dans le reboot récent de la saga, qui à défaut de ne proposer que trois nouvelles espèces, nous apporte deux nouveaux lieux liées à un énième scénario supplémentaire ; Nublar North, étant une zone inexplorée de l’île d’Isla Nublar citée plus haut, et le refuge Sanctuary vers lequel vous devrez rapatrier tous vos dinosaures blessés par les intempéries.

C’est donc avec tous ces nouveaux ajouts que Jurassic World Evolution vous propose son ultime moulure dans une édition complète prévue sur Nintendo Switch dès le 3 novembre 2020. Dans l’espoir de faire rêver tout les John Hammond en herbe, souhaitant expérimenter la gestion du parc le plus dangereux du monde sans quitter son salon.