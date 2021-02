Dinos Reborn – Prêts pour un rendez-vous en terres jurassiques ?

Fans de Ark: Survival Evolved, réjouissez-vous! L’annonce toute fraîche de Dinos Reborn, jeu développé par HardCoreWay, et édité par les polonais de Vision Edge Entertainement, une jeune boîte indépendante, devrait vous faire très plaisir. Que vous soyez plutôt Ian Malcolm, Alan Grant ou Robert Muldoon, vous devriez recevoir votre dose de dinosaures, de crafting et de chasse sauvage.

Nous en savons peu sur le titre actuellement, mais ses créateurs font déjà de belles promesses : de la survie en milieu sauvage, de l’artisanat, de la chasse (tant avec des armes rudimentaires – lances, haches – qu’avec des armes à feu), et de l’exploration à tout va. Il s’agira d’un jeu de survie à la première personne, où vous aurez à gérer divers attributs tels que votre faim, votre soif et votre fatigue. Tout cela tout en essayant d’éviter de finir dans la mâchoire d’un tyrannosaure ou de vélociraptors.

Il semblerait également qu’un soin particulier ait été apporté à l’environnement et à l’univers du jeu. Concernant le scénario, tout débute avec le crash de votre vaisseau spatial sur une planète inconnue. A peine sorti de la carlingue de votre caravelle de l’espace, vous voilà confronté à des créatures gigantesques: des dinosaures. Mais ce rendez-vous en terre inconnue pourrait vous réserver des surprises encore plus grandes: le trailer laisse deviner des structures semblables à des bunkers ou à des complexes scientifiques futuristes à visiter.

La bande annonce ne manque pas de punch, et prend soin de poser une belle ambiance, tout en prévenant les joueurs (traduction libre) :

Survivez pour faire l’expérience d’une aventure incroyable.

Lever le voile sur de grands mystères et découvrez qui vous êtes réellement.

Un chasseur… Ou une proie.

Que vous soyez un amateur de jeux de survie ou peut-être juste un fan de Jurassic Park (et vous êtes donc une personne de goût), il semble que ce titre, s’il tient toutes ses promesses, puisse faire votre bonheur. Nous allons bien évidemment garder un œil sur celui-ci…

Dinos Reborn devrait débarquer sur PC via Steam, ainsi que sur les systèmes Xbox One et Xbox Series X|S en 2022.