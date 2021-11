Jump Force – Bandai Namco retire le jeu des stores

Est-ce bientôt la fin des haricots pour Jump Force ? Tout porte à croire que oui. Lancé sur le marché peu avant les fêtes de fin d’année 2018, le jeu était taillé pour trouver sa place sous le sapin. Malgré des avis critiques mitigés (doux euphémisme), le titre de Bandai Namco avait réussi à trouver son public et a connu un certain succès.

Après trois ans de bons et loyaux services, l’éditeur Bandai Namco a donc annoncé que Jump Force raccrochait les gants. En effet, le jeu sera retiré des boutiques numériques de toutes les plateformes le 7 février 2022, et les services en ligne du titre seront fermés à partir du 24 août 2022.

Les joueurs ne pourront donc plus disputer de matchs classés en ligne, ni se connecter au lobby, ni participer à des événements en ligne, et autant dire qu’il vaut mieux oublier les boutiques in-game et la boutique premium. Il est intéressant de noter que le jeu en ligne restera disponible jusqu’à nouvel ordre, mais que les joueurs ne pourront plus jouer de matchs classés.

L’éditeur Bandai Namco n’a pas donné la raison exacte de cette décision. Il est cependant très probable qu’il s’agisse d’un problème de licence. En effet, Jump Force comporte un grand nombre de personnages d’animes et Bandai Namco n’a sûrement pas obtenu de droit d’exploitation à durée illimitée pour l’intégralité des héros inclus dans le jeu.

En l’absence de déclaration officielle de la part de Bandai Namco, il ne s’agit que de spéculation. D’autres options sont envisageables, dont simplement le manque à gagner concernant l’exploitation du jeu. Les lobbies en ligne étant désertés depuis plusieurs mois, maintenir les serveurs en état de fonctionnement doit certainement faire perdre pas mal d’argent à l’éditeur.

Quoi qu’il en soit, Jump Force et l’ensemble de son contenu téléchargeable restent disponibles à l’achat d’ici là sur toutes les boutiques numériques, PlayStation, Xbox, Steam et le Nintendo Switch. Si vous voulez pouvoir acquérir le jeu et l’intégralité de ses DLC, c’est le moment ou jamais.