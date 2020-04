Jump Force Deluxe Edition – La version Switch détaillée

Si vous traîniez dans le coin la semaine dernière, vous avez peut-être appris avec nous l’arrivée prochaine de Jump Force Deluxe Edition sur Nintendo Switch. Si l’information est en soi une bonne nouvelle. Après tout, une console n’a d’intérêt que si des jeux continuent d’y sortir, et on ne peut pas cracher sur un titre qui se veut le dernier cross-over réunissant les plus gros personnages d’animé de ces 40 dernières années (en tout cas, ceux du Weekly Shônen Jump), une question a dû vous traverser l’esprit comme elle a traversé le nôtre : comment un jeu nerveux et prenant le parti pris du “photo-réalisme” pourrait-il bien tourner sur Nintendo Switch ?

En même temps, normal de se poser ce genre de questions. La console de Big N galère déjà pas mal sur certains titres, elle peine même à tourner correctement certains jeux sortis sur la génération précédente de consoles. Sans parler d’optimisation, avez-vous joué à Assassin’s Creed: The Rogue Collection sur cette machine ? C’est tellement flippant que même le trailer de XCOM 2 Collection ramait lors du dernier Nintendo Direct !

Bref, on va commencer avec une mauvaise nouvelle. Pour le moment, nous n’avons pas de réponse à cette question. En revanche, Bandai Namco a indiqué des informations techniques pour le jeu sur le support en question. Et c’est dans l’absolu assez positif. Comme bon nombre de titres, la version Switch de Jump Force Deluxe Edition sera en 1080p sur votre téléviseur et 720p en mode nomade tout en tournant à 30 images par secondes.

Un travail plus qu’honorable qui semble indiquer que pour garder de la fluidité (et il faudra voir comment ça tourne en vrai bien sûr), de nombreuses concessions graphiques ont dû être apportées. Cependant, rien ne nous le confirme pour le moment et c’est probablement pas le studio qui va en parler dans sa communication.

Dans tous les cas, si vous êtes partant, votre patience ne sera pas mise à l’épreuve bien longtemps puisque Jump Force Deluxe Edition est prévu sur Nintendo Switch pour le courant de l’année 2020. Rappelons, une fois n’est pas coutume, que le titre est également disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.