[Gamescom2021] Park Beyond – Bandai Namco veut son Theme Park

Voici l’une des annonces surprises de l’Opening Night Live de la Gamescom 2021. Park Beyond, édité par Bandai Namco Europe et développé par Limbic Entertainment (Tropico 6, Memories of Mars), est un jeu de gestion / construction de parc d’attractions (ou a thème c’est selon) dans la plus pure tradition du genre. Sauf qu’ici l’accent est mis sur la créativité et l’imagination du joueur qui pourra créer des attractions aussi loufoques que surréalistes.

C’est d’ailleurs le but du jeu, défier l’impossible, expérimenter et lancer des attractions inédites qui feront de votre parc un succès. On nous promet ainsi des milliers de combinaisons d’assemblages et de créations possibles, le tout assez simplement grâce à des modules dédiés. Se voulant de ce fait plus accessible qu’un Planet Coaster, référence actuelle du genre, et semble alors s’adresser à des joueurs de différents âges.

Un mode histoire sera même au rendez-vous dans lequel on se fera des alliés et des ennemis, alors que l’on pourra s’imposer nos propres objectifs, toujours dans l’optique par contre de créer le parc le plus incroyable. On attendra de voir comment tout ceci s’articule avant d’en tirer quelques conclusions, mais une chose est sûre par contre, Park Beyond s’annonce très joli et en jette visuellement, empruntant au passage le style cartoon propre aux jeux de la série Theme Park.

Voyez plutôt ce qu’en dit Stephan Winter, PDG de Limbic Entertainment :

“Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui la sortie de Park Beyond en collaboration avec Bandai Namco Entertainment Europe. Notre jeu a pour ambition de combiner toute la profondeur d’un jeu de gestion avec un mode Histoire riche en rebondissements et en créativité débridée en y ajoutant notre propre concept “d’impossification” pour proposer une nouvelle expérience. Il est très gratifiant de concevoir et de construire des attractions qui défient les lois de la gravité et notre équipe s’est beaucoup amusée à donner vie à notre vision de départ. Nous sommes impatients de découvrir les créations des joueurs !”

Tout ceci s’annonce savoureux et au vu du studio à l’origine du projet, on ne peut qu’être confiant quant à la qualité finale du jeu qui est annoncé pour 2022 aussi bien sur PC que sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Voici d’ailleurs le trailer d’annonce de ce prometteur Park Beyond.