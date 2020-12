Jump Force – Des nouveaux héros invités au combat pour l’année 2021

Sorti il y a déjà bientôt deux ans, Jump Force aura connu un début de carrière compliqué, la faute à une attente démesurée pour la suite spirituelle d’une saga n’étant pas forcément connue des jeux tous de haute qualité. Car Bandai Namco n’en est pas à son coup d’essai pour adapter l’univers démesuré du célèbre magazine hebdomadaire japonais, deux titres plutôt excellents étant sortis sur Nintendo DS et un volet assez mitigé ayant vu le jour sur PlayStation 3.

C’est donc assez compréhensible que ce Jump Force, après un premier trailer en fanfare qui nous présentait un classieux Light Yagami issu du manga Death Note, ait enflammé la communauté de fans au vu du potentiel de ce nouvel épisode doté de graphismes à la hauteur de la génération actuelle. La douche fut glaciale lorsque le titre débarqua dans nos consoles pour n’offrir rien de plus qu’un énième jeu de combat, certes au contenu adressé aux plus grands fans, mais pourvu d’une réalisation et d’un gameplay aussi datés que brouillons.

Il reste malgré tout un point sur lequel ce Jump Force a su garder quelques joueurs réguliers sur ses serveurs, déjà grâce à un système de hub communautaire (qui pourra rappeler Dragon Ball Xenoverse) suffisamment bien fichu pour donner l’envie de s’y investir, mais surtout grâce à la régulière sortie de nouveaux combattants venus étoffer le roster déjà conséquent de cet épisode.

On ne sera donc pas surpris de voir, après la fin d’un premier Character Pass se concluant avec Madara Uchiha de Naruto, Trafalgar D. Law de One Piece et Toshiro Hitsugaya de Bleach, un deuxième pack de DLC qui gratifiera Jump Force de neuf nouveaux personnages issus des plus grands mangas du Weekly Shonen Jump.

L’on connaît déjà les deux premiers combattants en les personnes de Meruem (fameux antagoniste issu de HunterXHunter) et Yû Yû Hakusho de l’œuvre du même nom. Mais il y a peu, le nom du douzième héros venu grossir les rangs de Jump Force nous fut dévoilé, et ce sera la puissante Yoruichi Shihoin qui a entraîné de nombreuses fois Ichigo de Bleach.

La sortie de ce deuxième DLC est datée pour début 2021, et sera probablement suivie d’une annonce qui officialisera le dernier personnage de cette première partie du Character Pass 2, déjà prévu pour être Giorno issu du délirant manga JoJo’s Bizarre Adventure. Espérons pour Jump Force que ces entrées attendues dans le roster sauront redorer suffisamment son blason pour l’aider à conserver sa petite communauté.