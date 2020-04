Jump Force Deluxe Edition offre son casting all-star à la Switch

Il ne nous a que peu impressionnés à sa sortie en février 2019, récoltant tout juste la moyenne dans nos colonnes, toutefois ça ne l’empêchera pas de profiter d’une seconde chance. Le casting 4 étoiles du Shonen Jump va prochainement faire son retour dans une édition deluxe de Jump Force, mais à destination de l’hybride de Nintendo (oui, tout ou presque finit par arriver sur cette console et ce n’est probablement pas Crysis Remastered qui le niera). Bref, round 2 avec Jump Force Deluxe Edition sur Switch.

Ne prenez pas nos mots pour acquis. Après tout, vous êtes sur internet. Mais vous pouvez considérer le trailer plus bas comme une preuve formelle. C’est effectivement en vidéo que Bandai Namco nous confirme l’arrivée prochaine de Jump Force Deluxe Edition sur Nintendo Switch. Au programme de la version hybride, le jeu complet (bien entendu) et l’intégralité des personnages apparus en DLC, soit une bonne cinquantaine de combattants issus d’un peu plus de 15 séries, liste que vous pouvez allonger en créant votre propre avatar. Mieux encore, en plus des modes 1 vs 1, la version Switch comprendra des modes multijoueurs permettant à six joueurs de s’opposer par équipe de trois.

Mais sinon, c’est quoi Jump Force ? Comme indiqué précédemment, il s’agit d’un jeu de combat dans lequel s’affrontent les personnages emblématiques de Shonen Jump. Comme d’habitude, on y retrouve les grands classiques déjà apparus dans les séries Jump Ultimate Stars tels que Sangoku, Naruto et autre Luffy accompagnés de personnages un peu moins récurrents tels que Light Yagami (Death Note), Yugi Kudo (Yu-Gi-Oh) ou même Ryo Saeba (City Hunter ou Nicky Larson par chez nous).

Plus audacieux, plutôt que de miser sur l’habituel cell-shading de rigueur avec les traits d’origine de nos héros, Bandai Namco a misé sur des modèles détaillés et plus réalistes afin de souligner le scénario, ce dernier impliquant la fusion entre le monde des animes et notre monde réel.

On va le reconnaître, on n’est pas très chaud pour voir comment la Switch va gérer le “photo-réalisme”, surtout quand on se souvient comment elle peinait à faire tourner Dragon Ball Xenoverse 2. Qu’à cela ne tienne, Jump Force Deluxe Edition sort sur Switch dans le courant de l’année. Il est actuellement disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.