Death Note – 10 ans plus tard, la mort frappe encore

Death Note, le manga à succès de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba, revient cette année.

Si on parle “mangas”, il y a beaucoup de chances pour que de nombreux titres vous viennent en tête. Si forcément certains penseront en premier aux grands shonen de ces 30 dernières années, Dragon Ball, One Piece ou Naruto en tête, d’autres évoqueront des œuvres plus obscures, plus matures, signe de la richesse que nous offre à découvrir cette forme de bande-dessinée. Seulement, dans le registre des œuvres matures qu’a connues le grand public, Death Note pourrait bien figurer dans le peloton de tête.

Apparu chez nous pour la première fois en 2007, ce titre s’est imposé de base comme un incontournable, si bien que la quête de justice de Light Yagami et de L a pris, ces dernières années, de nombreuses formes, ayant même connu des adaptations sur les planches comme au petit écran. Bref, si la version de Netflix n’a pas réussi à vous en détourner et que vous êtes prêt pour plus de tribulations aux pays des lycéens brillants et des carnets ayant le pouvoir de vie ou de mort sur le genre humain, vous allez être servi !

Effectivement, Death Note revient et c’est le magazine Famitsu qui annonce la nouvelle par le biais de son site. L’histoire prendra place à nouveau dans le Japon moderne “dans un monde ou Kira n’est plus” d’après le slogan sur lequel l’œuvre à venir fait sa pub. On y retrouvera Ryuk servant à présent le nouveau maître du Death Note, et un autre lycéen brillant du nom de Minoru Tanaka. “Encore des auteurs véreux qui veulent faire du fric sur une licence ?” Peut-être ! Sachez toutefois qu’aux commandes de cette histoire inédite, on retrouve à nouveau le duo Ohba et Tobata, les deux hommes à qui on doit notre première plongée dans ce monde sombre. Quant à savoir si c’est un gage de qualité, seul l’avenir nous le dira.

Cette nouvelle histoire de Death Note sera publiée au Japon le 4 février et ne sera pas très longue puisqu’il s’agit d’un one shot d’environ 90 pages. Espérons que nous aurons le loisir de le lire depuis nos latitudes.