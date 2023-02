Quels jeux vidéo sont interdits en France, et pourquoi ?

Lorsque l’on pense aux jeux vidéo qui peuvent être interdits, la première idée qui nous vient à l’esprit est généralement celle des jeux d’argent. Cependant, les sites dédiés et les casinos en ligne ne sont pas interdits en France. Le gouvernement français réglemente l’industrie des jeux d’argent en ligne et n’autorise que certaines formes de jeux en ligne. Les paris sportifs, les paris sur les courses de chevaux et le poker en ligne sont autorisés et réglementés, ce qui signifie que les joueurs français peuvent facilement jouer au poker en ligne pour de l’argent réel et gratuitement sur un site poker gratuit sans dépôt.

Mais qu’en est-il des jeux vidéo qui ne proposent pas de risquer de l’argent réel et de jouer contre Mr. Chance ? En France, le Centre national de la Cinématographie et de l’image animée (CNC) est responsable de la classification des jeux vidéo. Au fil des ans, le CNC a interdit quelques jeux vidéo en raison de leur contenu jugé trop violent ou inapproprié. Voici quelques exemples de jeux vidéo qui ont été interdits en France :

Manhunt 2 : interdit en 2007 pour ses représentations graphiques de la violence. Carmageddon : interdit en 2000 pour sa représentation de la violence, ainsi que pour avoir permis aux joueurs de renverser des piétons. Postal 2 : interdit en 2003 pour sa représentation de la violence, avec notamment la possibilité de tuer des civils innocents. Hatred : interdit en 2015 pour son extrême violence et ses représentations graphiques de meurtres sanglants.

Les raisons de ces interdictions en France sont similaires à celles d’autres pays, le CNC étant préoccupé par l’impact des contenus violents sur les joueurs, en particulier les plus jeunes, et par des préoccupations sociétales plus larges concernant la représentation de certains types de comportement dans les jeux vidéo. Le CNC prend également en compte le potentiel des jeux vidéo à encourager les comportements violents ou antisociaux.

Histoire de la censure des jeux vidéo en France

L’histoire de la classification et de la censure des jeux vidéo en France remonte aux années 1990, lorsque les premiers jeux vidéo ont commencé à devenir populaires et que des préoccupations concernant leur contenu ont commencé à émerger. En 1994, le gouvernement français a créé le Centre national de la cinématographie et de l’image animée (CNC), qui était chargé de noter et de classer les films, les publications et les jeux vidéo.

Depuis sa création, le CNC a joué un rôle important dans la réglementation et la classification des jeux vidéo en France. Le CNC a introduit un système de classification des jeux vidéo, avec des catégories allant de « Tous les âges » à « Déconseillé aux moins de 18 ans ». Le CNC a également le pouvoir d’interdire les jeux vidéo jugés trop violents ou inappropriés.

Dans l’ensemble, l’histoire de la classification et de la censure des jeux en France reflète des préoccupations plus larges concernant l’impact des médias sur la société et le rôle de l’État dans la réglementation et le contrôle de l’accès à des contenus potentiellement dangereux. Le rôle du CNC dans l’évaluation et la classification des jeux vidéo a contribué à garantir que le public français ait accès à un contenu vidéoludique approprié et sûr.

Les jeux vidéo interdits en France

Voici cinq jeux vidéo populaires qui ont été interdits en France.

Duke Nukem Forever : interdit en 2011 pour sa représentation de contenu sexuel, notamment de strip-teaseuses, et son langage explicite. Call of Duty Modern Warfare 2 : brièvement interdit en 2009 en raison d’un niveau controversé situé dans un aéroport dans lequel les joueurs pouvaient tirer et tuer des innocents. L’interdiction a été levée par la suite. The Darkness II : interdit en 2012 pour sa représentation de la violence graphique. Mortal Kombat X : brièvement interdit en 2015 en raison de sa violence graphique et gore, notamment des fatalités montrant des personnages démembrés et brutalisés. L’interdiction a été levée par la suite. The Witcher 2 Assassins of Kings : interdit en 2011 pour sa représentation de contenu sexuel, notamment de la nudité et des références sexuelles.

Ces interdictions ont été motivées par des inquiétudes quant à l’impact de ce contenu sur les joueurs, en particulier les plus jeunes, et par des préoccupations sociétales plus larges concernant la représentation de la violence, du sexe et du gore dans les jeux vidéo.

Certains termes anglais du jeu vidéo ont également été interdits en France, mais pourquoi ?

La France interdit l’utilisation de termes tels que « loot box », « pay-to-win » et « récompenses aléatoires ». Ces termes ont été considérés comme des pratiques contraires à l’éthique par le gouvernement français, en raison de leur potentiel à encourager les jeux d’argent. D’autres pays, comme la Belgique et les Pays-Bas, ont également pris position contre ces termes de jeu anglais. Cela montre à quel point la France tient à protéger sa langue et sa culture de l’influence étrangère. D’autres pays devraient prendre des mesures similaires pour protéger leur propre culture unique.

La France a également interdit des termes tels que « cloud gaming » et « streaming », qui ont été officiellement interdits le 30 mai. Ces termes seront désormais désignés respectivement par « joueur – animateur en direct » (streamer) et « jeu vidéo en nuage » (cloud gaming). La France a également mis en place une loi obligeant les fabricants de jeux à rendre publique la possibilité d’obtenir des objets provenant de boîtes à butin, afin de protéger les joueurs contre d’éventuelles pratiques peu scrupuleuses.

La position de la France sur les termes de jeu anglais n’est qu’un exemple de l’importance que revêt la culture de ce pays pour elle. Les autres langues et cultures du monde entier devraient en prendre note et s’efforcer de protéger leur propre patrimoine unique de la même manière. Une variété de langues, de coutumes et de traditions peut rendre un pays plus intéressant et plus agréable pour tous ses citoyens. Ainsi, la France sert d’exemple pour montrer combien il est important de protéger la culture et la langue.

(Article en collaboration avec iledecasino.com)