Les jeux PS Plus de juillet 2020 seront au nombre de trois !

Bien que les jeux PS Plus du mois de juillet 2020 doivent être annoncés officiellement mercredi prochain, la célébration du dixième anniversaire du service a permis d’avancer l’annonce. Nous serons donc particulièrement gâtés la semaine prochaine avec les Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20, et Erica qui nous permettront d’enrichir notre chère ludothèque virtuelle.

Les jeux PlayStation Plus du mois de juillet seront disponibles en téléchargement à partir du mardi 7 juillet à 12h01 en France. Nous aurons ainsi jusqu’au 3 août pour les télécharger entièrement gratuitement. Et comme on est plutôt sympa, tour d’horizon des jeux offerts pour le mois à venir !

Rise of the Tomb Raider : 20ème anniversaire

Ce titre est la suite directe du reboot de Tomb Raider, lancé en 2013 pour donner un coup de frais à la légendaire franchise. Un titre d’aventure et d’exploration qui s’inspire directement de certaines mécaniques qui ont fait la force de la saga Uncharted notamment pour ce qui est de ses mécaniques de combat, d’exploration et de plateformes. Petit bonus, la VF de Lara Croft est assurée par l’excellente Alice David, “cette fille” dans la série Bref.

NBA 2K20

La référence du basket-ball sur consoles est désormais totalement gratuite grâce au PlayStation Plus. Bien que la version 2K21 ait été récemment annoncée, ce millésime 2020 peut servir à faire connaître la franchise à de nombreux utilisateurs. Un concentré de pur basket, à découvrir seul ou à plusieurs.