Ces jeux vidéo sur mobiles qui vous rendront nostalgiques

L’arrivée d’une édition anniversaire de la PlayStation 5, marquant l’importante évolution du jeu vidéo (avec notamment sa division sur mobiles) doivent forcément vous remémorer quelques souvenirs. Il fut un temps où les pixels étaient la norme et où le charme de la 2D supposait surtout qu’aucune autre forme de jeu n’était envisageable.

Le jeu sur mobile est l’un des pans les plus porteurs de l’univers vidéoludique à l’heure actuelle, et il a pourtant mis du temps à s’immiscer dans les habitudes. Auparavant, seules quelques générations tech-friendly sautaient le pas vers ces créations à destination des mobiles et bien que désormais ces dernières semblent toutes à même de jouer sur mobile, la mention de plusieurs titres historiques et encore disponibles devrait vous pousser à vivre ce que tous les grands passionnés chérissent : retrouver les sensations du passé.

Doodle Jump

Le 2D à son paroxysme qui rappelle les caractéristiques visuelles des premiers Mario et surtout, un personnage énigmatique. Qu’il était troublant ce petit personnage sautant entre les plateformes gribouillées ! Toujours est-il que lors de sa sortie en 2009, le fait de devoir contrebalancer son téléphone de gauche à droite pour guider ce petit pion avait un côté futuriste indéniable.

Avec une manœuvre bien ancrée, on enchaînait les heures de jeu au son relativement satisfaisant des rebonds et de l’utilisation de certains boosts du jeu. Doodle Jump a un côté nostalgique indéniable, et il est bien évidemment toujours disponible sur App Store dans sa seconde version.

PokerStars

Il n’y a probablement pas plus moderne que l’application de PokerStars et pourtant, ce titre disponible sur Android et iOS vous ramènera certainement à des souvenirs impérissables, ceux des longues parties de poker entre amis. Tantôt élitiste, le poker est devenu l’un des divertissements les plus appréciés du moment et sous la houlette d’un acteur comme PokerStars et de ses conseils permanents, l’activité apporte une vraie notion ludique appréciable.

Jouer entre amis, jouer gratuitement : l’application est d’une polyvalence rare et vous rappelle forcément vos meilleurs souvenirs poker. Aujourd’hui, la popularité de la discipline pousse les puristes, les experts et même les néophytes à s’y plonger.

Temple Run

Ici, la 3D devenait incontournable, mais attention si vous souhaitez replonger dans ce titre mobile historique, vous risquez d’avoir mal aux yeux ! Si le titre incluait dans ses graphismes des plates-formes en ruine et des ponts en mauvais état, difficile de faire la nuance de nos jours…

Qu’importe, Temple Run est l’un des plus grands jeux sur mobile. Son utilisation était intrinsèque à la création du Game Center sur iPhone où les amis n’avaient de cesse de comparer leurs meilleurs scores et surtout, tentaient de les améliorer. Temple Run était addictif au possible et rappelle forcément beaucoup de doux souvenirs à des millions de joueurs.

Angry Birds

Plusieurs versions, plusieurs variantes et une marque qui a dépassé le simple univers du jeu mobile, au point même d’avoir le droit à son nom au cinéma ! Cela n’avait aucun sens, mais la satisfaction à chaque lancer rendait l’expérience encore plus folle : Angry Birds était simple au possible. Les couleurs, l’originalité du jeu et le fait qu’il soit au coeur de nombreuses tendances ont fait de ce titre une référence historique qui aura marqué toute une génération de joueurs.

Snake

Faut-il encore présenter Snake ? Disponible sous diverses versions modernisées et même sur dernièrement Google, il faut avouer que le titre devenu mythique n’a pas la même saveur sur un vieil écran Nokia. À elle-seule, la licence a presque tenu la marque finlandaise dans son rang (et oui, Nokia est bien un groupe finlandais).

Fruit Ninja

De nos jours, la réalité virtuelle commence à glaner des parts de marché, mais à l’époque, le simple test 3D de Fruit Ninja semblait nous faire changer de dimension. Avec ses couleurs vives, son son unique et son intuitivité qui mettaient en avant tous les avantages des téléphones d’époque, Fruit Ninja a révolutionné le jeu sur mobile.