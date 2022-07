Pléthore de jeux gratuits sur PC en juillet !

Si du point de vue des nouveautés, le mois de juillet est un peu calme, les habituels spots de récupération de jeux gratuits vont prendre le relais pour l’été. Amazon Prime, notamment, qui va littéralement nous couvrir de jeux « offerts ». On fait le tour des propositions :

Epic Games Store

Sans rivaliser avec l’offre ultra-généreuse de Prime, (en même temps, on ne peut pas vraiment lui jeter la pierre : voilà plusieurs année que l’Epic Games Store nous régale en jeux gratuits…), on trouve tout de même trois titres pour ce début juillet, là où on en a un par semaine d’habitude. Voici donc les jeux téléchargeables jusqu’au 7 juillet :

Hood: Outlaws & legends

Geneforge 1 – Mutagen

Iratus, Lord of the Dead

Ces trois jeux seront ensuite remplacés dès le 7 juillet, 17h00, par Ancient Ennemy et Killing Floor 2.

Amazon Prime Gaming

Toujours un peu limite de ranger l’offre Prime Gaming dans les jeux « gratuits », puisque qu’obtenir ceux-ci nécessite un abonnement payant. Néanmoins, si vous n’avez jamais profité de l’offre d’essai d’Amazon (ou si c’était il y a longtemps), qui permet d’être abonné Prime pendant 30 jours gratuitement avant de se décider, c’est peut-être le bon moment : Prime Gaming va offrir pas moins d’une cinquantaine de jeux d’ici aux Prime Days, les 13 et 14 juillet prochain.

Et parmi eux, on trouve de gros jeux comme Mass Effect Legendary Edition Légendaire, Need for Speed Heat ou encore Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy, mais aussi de très nombreux jeux indés, dont :

Maniac Mansion

Suzerain

Fell Seal: Arbiter’s Mark

Fishing: North Atlantic

Rain World

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The King of Fighters 2002

The King of Fighters 2000

Metal Slug 2

10 Second Ninja X

Death Squared

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

Hue

The Crow’s Eye

Manual Samuel

Metal Unit

Fatal Fury Special

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Bang Bang Racing

Gone Viral

Road Trip

Puzzle of the Year

Pumped BMX Pro

Giana Sisters: Twisted Dreams

Addling Adventures

Clouds & Sheep 2

…

La distribution a déjà commencé et se tiendra jusqu’au 13 juillet. Et comme d’habitude, Amazon distribuera aussi du contenu pour les free to play (Fall Guys, Valorant, Apex Legends…)

Mais aussi…

OLI est un puzzle platformer en 2D sorti au printemps dernier qui fera évidemment penser à Limbo, et qui a le bon goût d’être gratuit sur Steam. Pour le télécharger, c’est par là !

Des jeux gratuits popent régulièrement sur PC. N’hésitez pas à repasser sur cette page pour n’en rater aucun ! Et si vous êtes tombé sur un bon plan qui nous aurait échappé, n’hésitez pas à le partager dans la section commentaires…