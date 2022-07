Les jeux Game Pass et Games With Gold de Juillet

Alors qu’on vient juste d’être servi en « Day One on Game Pass » avec l’ajout de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge au catalogue, les premières annonces concernant le mois de juillet nous paraissent assez limitées. « On s’en fout, on part en vacances », nous glisse-t-on dans l’oreillette. Pas faux. Pour ceux qui restent, voici le programme.

Games With Gold

Après deux mois à nous livrer des classiques (Yoku’s Island Express ou Super Meat Boy), les Games With Gold se font plus discrets ce mois-ci. Cependant, on note la présence de Beasts of Maravilla Island, un jeu qui reprend un gimmick très à la mode il y a quelques mois, puisqu’il s’agira de partir en safari photos à la découverte des animaux étranges qui peuplent l’île. Sorti il y a tout pile un an, Beasts of Maravilla Island est probablement le jeu le plus récent qu’on ait eu depuis un moment dans le cadre des Games With Gold.

Le titre est déjà disponible et sera téléchargeable durant tout le mois de juillet. Pour le reste du programme, on aura Relicta, un puzzle game qui prend ses inspirations du côté de chez Portal, téléchargeable du 16 juillet au 15 aout ; Thrillville: Off the Rails, un jeu de construction de parc à thème disponible du 1er au 15 juillet ; et enfin Torchlight, hack’n’slash en vue isométrique téléchargeable dès le 16 juillet et jusqu’à la fin du mois.

Game Pass

Alors que quelques titres ont rejoint sans être annoncés le catalogue fin juin (Omori, House Flipper), les nouveaux titres pour juillet se comptent pour le moment sur les doigts d’une main. Et encore, d’une main d’un personnage Disney. Mais ce sont des titres “Day One”, dont le nouveau Sam Barlowe… Voici donc cette première salve d’annonces :

Far Cry 5, Cloud, Console et PC – le 1er Juillet

Last Call BBS – 5 juillet (Day One)

Matchpoint: Tennis Championships – 7 juillet (Day One)

As Dusk Falls – 19 juillet (Day One)

Immortality – 26 juillet (Day One)

On imagine que cette liste se renforcera dans les jours qui viennent. Repassez donc voir cet article pour découvrir prochainement tous les jeux ajoutés au catalogue Game Pass cet été !