Immortality – Sam Barlow lève le voile sur son prochain jeu

Sam Barlow est l’un de ces créateurs de jeux un peu en marge. D’abord techniquement, parce que ses derniers jeux sont en FMV (Full Motion Video), mais aussi parce qu’il a une vision particulière de la narration. Et c’est ce qui est passionnant dans son œuvre.

Dans Telling Lies, son dernier titre en date, on explore des extraits vidéos de mot clé en mot clé pour essayer de reconstituer nous même le puzzle narratif. Quand le jeu lance sa séquence de fin – sans qu’on sache exactement ce qui la déclenche – c’est sans cinématique pour révéler le fin mot. C’est dans notre tête que le film s’est remonté dans l’ordre… Ou pas. On pourra d’ailleurs partir pour un deuxième run afin de confirmer ce qu’on pense avoir compris en essayant de découvrir d’autre rushes…

Bien avant Elden Ring, et dans un tout autre dispositif, Sam Barlow nous proposait de nous raconter nous même notre propre histoire. Et si l’on évoque l’auteur aujourd’hui, c’est que, bonne nouvelle, le prochain jeu de Sam Barlow vient d’être présenté lors d’un premier trailer.

Le jeu s’intitule Immortality et nous propose de partir à la recherche d’une actrice, Marissa Marcel, qui a disparu, à travers les indices qui aurait été semé dans ses trois films, eux-mêmes jamais sortis. D’ailleurs, le trailer nous fait comprendre que c’est peut-être sur le tournage de l’un de ces films qu’un drame aurait pu avoir lieu… Une histoire qui nous fait évidemment penser aux grandes œuvres sur les « films maudits » comme l’excellent roman La Conspiration des Ténèbres (Flicker), de Theodore Roszak ou l’épisode de Master of Horror réalisé par John Carpenter, Cigarette Burns.

Sous-titré « an interactive movie trilogy », on comprend que le jeu reprendra des éléments de gameplay de Telling Lies, mais au lieu d’utiliser des mots clé pour naviguer dans les extraits de films, on passera d’une scène à l’autre selon des motifs qui se répètent.

Immortality n’a pas encore de date de sortie, mais est annoncé pour cet été sur PC et Xbox Series X (et day one sur le Game Pass). En attendant, Telling Lies est toujours dispo sur le Game Pass, et vous pouvez lire les chroniques de Sam Barlow chaque mois dans le magazine Edge (en anglais). Ce mois-ci, il évoque d’ailleurs entre les lignes Immortality…