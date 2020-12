Jeu vidéo – Le mois de novembre 2020 bat tous les records

Ce mois de novembre 2020 restera définitivement dans les annales du jeu vidéo. Tout d’abord grâce à la sortie des consoles de nouvelle génération, mais aussi à cause de la situation Covid-19 qui semble avoir développé un intérêt pour les jeux vidéo auprès d’une plus grande cible. Un changement de consommation qui, combiné à l’habituelle magie de Noël, a permis à l’industrie d’enregistrer de très nombreux records.

L’heure est au champagne pour le monde du jeu vidéo qui, après un mois de novembre du feu de dieu, profite encore de la proximité des fêtes de fin d’année pour parfaire ses chiffres. Un mois complètement fou, qui a généré plus de 830 millions d’euros grâce aux 2.4 millions de consoles vendues rien qu’en Europe (une progression de 32% par rapport à l’année dernière). Un succès que l’on doit évidemment aux consoles next-gen, qui ont réalisé les meilleurs lancements de consoles de tous les temps, avec la PlayStation 5 en grand vainqueur (107 000 unités vendues en France, malgré la pénurie). Un record que détenait jusqu’à présent la Nintendo Switch qui, malgré la concurrence, a elle aussi explosé les compteurs.

C’est bien simple, la console de Big N est le carton de ce mois de novembre en ce qui concerne les ventes, notamment aux U.S.A avec pas moins de 1.35 millions d’unités vendues. Un succès d’autant plus incroyable que la console n’a pas été spécialement brillante en termes de sortie cette année, malgré un Animal Crossing: New Horizons qui aura su profiter de l’enfermement lié au confinement.

Néanmoins après vingt-quatre mois au top des charts aux U.S.A, la console continue d’ailleurs d’impressionner en réalisant le meilleur mois de son année terminant son exercice avec plus de 400 000 consoles vendues par rapport à l’année précédente. Un fait qui s’explique peut-être par la pénurie de consoles next-gen, mais que nous imaginons surtout lié à l’arrivée d’une nouvelle vague de joueurs, non-consommateurs du média jusqu’à lors.

En effet, le fait d’être cloîtré à la maison pourrait avoir développé l’éventail de joueurs potentiels qui, jusqu’à présent, se contentaient de consommer du jeu vidéo sur mobile (environ 60% des revenus totaux du média, on le rappelle). Un état de fait qui se confirme aussi par le fait que pour une fois, ce ne sont pas les jeux qui servent de moteur de vente, laissant supposer fortement la présence de nouveaux joueurs. Après de tels records de vente, le public crie haut et fort sa prédisposition à recevoir les grosses cartouches JV pour l’année à venir. Il ne reste alors plus qu’aux développeurs de nous faire rêver, une année de plus…