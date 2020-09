JETT: The Far Shore – le jeu d’exploration est repoussé à 2021

Pour l’avant-dernière conférence PS5 ayant eu lieu en juin dernier, les studios Superbrothers et Pine Scented Software (connu pour Sword & Sorcery) nous ont présenté JETT: The Far Shore. Ce nouveau jeu a été décrit comme une aventure d’action cinématographique. Proposant ainsi aux joueurs une expérience interstellaire assez intrigante de par son univers et son histoire, le jeu vient d’être malheureusement repoussé à 2021.

L’histoire parlons en justement, vous incarnerez Mei une exploratrice d’un peuple au bord de l’extinction. Elle et plusieurs de ses compatriotes sont envoyés en expédition sur une planète océan afin de potentiellement créer un avenir où ses camarades pourront prospérer. Le but aussi de cette exploration est de résoudre le mystère de l’hymnwave, une invitation venue de la dite planète.

Accompagnée par Isao, son copilote, le joueur explorera le monde merveilleux de JETT: The Far Shore. Par ailleurs JETT est le nom du vaisseau que pilote Mei, un vaisseau très rapide et très petit surtout face à l’immensité des décors offerts par le jeu. Mei devra explorer de fond en comble cette planète afin de révéler tous les secrets qu’elle renferme et d’essayer aussi de comprendre son écosystème pour savoir si une hypothétique colonie pourrait s’installer ici.

Mais malgré un jeu très accentué sur l’exploration il y aura plusieurs autres aspects de gameplay, des créatures gigantesques hostiles appelés Kobos pourront être capturées et certaines phases de gameplay seront à la première personne dans des bases d’opérations. Ces dernières abriteront d’autres explorateurs comme vous qui pourront vous aider en interagissant avec vous.

JETT: The Far Shore devait être normalement disponible pour cette fin d’année mais encore une fois a malencontreusement été repoussé pour 2021. Le jeu devrait exploiter la technologie de la manette DualSense 5 de la PS5 ainsi que le traitement audio 3D proposé par cette dernière. Il sera disponible sur PC via l’EPIC Games Store ainsi que sur PS4.