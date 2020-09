Hades – Triste nouvelle pour qui souhaitait utiliser le cross-save

On ne sait pas pour vous mais nous, on peine franchement à attendre cette version console d’Hades, le dernier jeu de SuperGiant Games. En même temps, après Pyre, Bastion et Transistor, on est en droit d’estimer que chacune des sorties du petit studio est une fête et que, par conséquent, elles devraient être célébrées avec le plus de monde possible (ce qui nous rappelle que le titre n’est actuellement prévu que sur Nintendo Switch… Tristement).

Malheureusement, les mauvaises nouvelles s’enchainent et celle qui nous arrive aujourd’hui concerne une option annoncée lors de la présentation du jeu dans le dernier Indie World, option qui devait faire le bonheur de ceux qui ont débuté l’aventure sur PC et souhaitait la poursuivre sur Nintendo Switch lors de la sortie du soft sur ce support. Effectivement, si vous êtes concernés par ce point, vous avez du comprendre de quoi nous parlons, le cross-save, annonce en même temps que l’arrivée d’une version hybride, ne sera pas de la partie lors de la sortie de la version 1.0 .

Cette triste nouvelle, c’est tout naturellement le studio lui-même qui nous l’annonce directement depuis les réseaux sociaux. Grace a un post sur Twitter (que vous pouvez découvrir plus tard), SuperGiant Games explique avoir été confronté a des difficultés et, plutôt que de repousser la sortie de la version 1.0, a décidé que l’option ferait son entrée dans le rogue-like lors d’une mise à jour ultérieure. Naturellement, l’arrivée de cette option n’est, à l’heure d’aujourd’hui, toujours pas datée, ce qui est également le cas du jeu même si on sait qu’il devrait nous arriver avant que nous ayons à changer de calendrier.

C’est tout pour aujourd’hui sur Hades. Pour rappel, ce titre délicieusement nerveux nous présentera sa version 1.0 sur PC et Nintendo Switch avant la fin de l’année. Notez que rien ne vous empêche de vous lancer dans la version early-access (d’ores et déjà disponible sur PC au tarif de 20,99€).