IGF Awards – Voilà à quoi devraient servir les remises de prix !

Avant les IGF Awards (pour Independant Game Festival Awards, tenu en parallèle de la GDC), on a beaucoup parlé des Game Awards, ceux de Geoff Keighley, qui sont venus récompenser absolument sans aucune surprise God of War Ragnarok (6 statuettes) et Elden Ring (4 statuettes, dont celle du jeu de l’année). En a suivi quelques séquences coincées quelque part entre l’autosatisfaction et la promo. Moins sirupeux, les Pégases, la cérémonie concentrée sur la création française et qui a pour ambition de devenir les Césars du jeu vidéo ont remis leur plus haute distinction à Stray, après un dispositif qui pose question, où les auteurs doivent, moyennant frais d’inscription, soumettre eux-mêmes leur jeu à l’Académie.

Si on peut être heureux que le jeu vidéo trouve des créneaux pour être célébré, et si les réussites des jeux récompensés ci-dessus sont indubitables, on peut se poser tout de même la question de l’orientation, voire de l’intérêt, de telles cérémonies dans leur état actuel. Avait-on vraiment besoin de répéter une énième fois qu’Elden Ring était un grand jeu ? Le titre de From Software fut le plus couvert par la presse jeu vidéo depuis Cyberpunk 2077, faisant même des incursions dans la presse généraliste. Avait-on besoin d’attirer l’attention du public sur God of War Ragnarok, lui qui était attendu depuis plusieurs années par les aficionados, et qui était (et est encore) de toute façon l’une des rares exclus PlayStation 5 disponible ?

À quoi ont donc servi ces remises de prix, si ce n’est à annoncer que de bons jeux étaient… bons ?! Et c’est là que les IGF Awards se distinguent. Malgré une sélection de bons clients (et de bons jeux, répétons-le quand même) dans lesquels on trouvait Immortality ou l’imparable Tunic, c’est Betrayal At Low Club qui est reparti avec le trophée principal de la cérémonie, le Seumas McNAlly Grand Prize (dont l’intitulé est un hommage à un développeur indépendant tragiquement décédé des suites d’une maladie).

Betrayal At Low Club est un jeu sorti en septembre 2022 qui est complètement passé sous les radars. Nous le découvrons nous-même grâce à ce prix qu’il vient de recevoir ! Il s’agit d’un jeu adaptant les mécaniques de jeu de rôle sur table et leurs fameux lancers de dés dans un univers aux accents surréalistes. Est-ce vraiment un meilleur jeu qu’Immortality, Tunic, ou même Neon White –autre finaliste coiffé au poteau par Betrayal… ? Difficile à dire tant chacun de ces jeux a marqué par ses réussites. D’ailleurs, qui pourrait indiscutablement départager ces trois jeux pour décider de celui qui serait “le meilleur” ?

Ils sont tous nommés, célébrés, pour leurs qualités, et les IGF Awards sont dans leur rôle en les mettant à nouveau dans la lumière. Mais en distinguant un titre plus discret, ils permettent aussi à la fois au studio d’être reconnu, et aux joueurs de découvrir un (probable) très bon titre qui s’était perdu dans le tsunami des sorties annuelles. Une façon de travailler moins “paillettes”, mais définitivement plus utile au média et au public.

Retrouvez ci-dessous le palmarès complet IGF Awards, dans lequel vous découvrirez peut-être votre prochaine pépite. On notera d’ailleurs que RPG Time a été récompensé, ce qui a fait plaisir à la rédaction qui avait beaucoup aimé le jeu

Meilleur jeu étudiant :

Gagnant : Slider (randomerz)

Nommés : Gevaudan (Nicolas Bernard), Mind Diver (Indoor Sunglasses), Presenter Slides (Mathias Schifter & Brin Žvan), Shutter (ARTFX 2022), Skala (Gustav Almström)

Mentions Honorables : A Mallard’s Song (Ducky Elford), Error143 (Jenny Vi Pham), Paper Planet (Doodlegames), The Longest Walk (Alexander Tarvet), zenosyne (Ezra Szanton)

Excellence Audio :

Gagnant : The Forest Quartet (Mads & Friends)

Dome Keeper (Bippinbits), Paradise Marsh (LazyEti), South of the Circle (State of Play), TUNIC (TUNIC Team), We are OFK (Team OFK)

Mentions Honorables : Betrayal at Club Low (Cosmo D Studios), Cult of the Lamb (Massive Monster), Immortality (Sam Barlow, Half Mermaid), Melatonin (Half Asleep), Neon White (Angel Matrix), Tinykin (Splashteam)

Excellence en Design :

Gagnant : The Case of the Golden Idol (Color Gray Games)

Nommés : Against the Storm (Eremite Games), 1Betrayal at Club Low (Cosmo D Studios), Mr. Sun’s Hatbox (Kenny Sun), Neon White (Angel Matrix), Stacklands (Sokpop Collective)

Mentions Honorables : Citizen Sleeper (Jump Over the Age), Cursed to Golf (Chuhai Labs), Potion Craft: Alchemist Simulator (niceplay games), Swordship (Digital Kingdom), Terra Nil (Free Lives), Tinykin (Splashteam)

Excellence en Narration :

Gagnant : Immortality (Sam Barlow, Half Mermaid)

Nommés : Butterfly Soup 2 (Brianna Lei), Citizen Sleeper (Jump Over the Age), I Was a Teenage Exocolonist (Northway Games), NORCO (Geography of Robots), South of the Circle (State of Play)

Mentions Honorables : Eternal Threads (Cosmonaut Studios), Queer Man Peering Into a Rock Pool.jpg (Fuzzy Ghost), Roadwarden (Moral Anxiety Studio), The Case of the Golden Idol (Color Gray Games), The Excavation of Hob’s Barrow (Cloak and Dagger Games), The Wreck (The Pixel Hunt)

Excellence en Visuel :

Gagnant : RPG Time: The Legend of Wright (DeskWorks Inc.)

Nommés : Afterglitch (Vladimir Kudelka), How Deep Is the Dark Water? (Rhett Tsai), Potionomics (Voracious Games), To Hell With the Ugly (La Poule Noire, ARTE France), Tunic (Tunic Team)

Mentions Honorables : I Was a Teenage Exocolonist (Northway Games), Melatonin (Half Asleep), NAIAD (HiWarp), Potion Craft: Alchemist Simulator (niceplay games), Return to Monkey Island (Terrible Toybox), Swordship (Digital Kingdom), Terra Nil (Free Lives), Voodoo Detective (Short Sleeve Studio LLC)

Nuovo Award (premier jeu) :

Gagnant : Betrayal at Club Low (Cosmo D Studios)

Nommés : Afterglitch (Vladimir Kudelka), An Outcry (Quinn K.), He Fucked The Girl Out Of Me (Taylor McCue), Queer Man Peering Into a Rock Pool.jpg (Fuzzy Ghost), Sylvie Lime (Love Game), Time Bandit (Joel Jordon), Titanic II: Orchestra for Dying At Sea (Flan Falacci)

Mentions Honorables : Atuel (Matajuegos), Ib (kouri), Not For Broadcast (NotGames), Of Moons and Mania (Absurd Walls), RPG Time: The Legend of Wright (DeskWorks Inc.)

Prix du Public : Potionomics (Voracious Games)

Seumas McNally Grand Prize :

Gagnant : Betrayal at Club Low (Cosmo D Studios)

Nommés : Tunic (Tunic Team), The Case of the Golden Idol (Color Gray Games), Immortality (Sam Barlow, Half Mermaid), Neon White (Angel Matrix), Not For Broadcast (NotGames)

Mentions Honorables : Tinykin (Splashteam), Terra Nil (Free Lives), RPG Time: The Legend of Wright (DeskWorks Inc.), Roadwarden (Moral Anxiety Studio), Hardspace: Shipbreaker (Blackbird Interactive), Citizen Sleeper (Jump Over the Age)