Pégases 2023 – La cérémonie du jeu vidéo français revient en mars

Les Césars du jeu vidéo sont de retour. Après une cérémonie 2022 qui avait fait salle comble au théâtre de la Cigale et retransmise en direct sur le site de France Télévisions, l’annonce a été faite hier : les Pégases 2023 se tiendront le 9 mars prochain à 20h, toujours au théâtre de la Cigale. Il s’agira de la quatrième édition de l’événement. La cérémonie, organisée par l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, a pour but de mettre en valeur les créations, les talents et les acteurs du jeu vidéo made in France. L’année dernière, elle avait notamment couronné Deathloop, du studio Arkane Lyon, et Road 96, du studio Digixart.

Cette année, dix-neuf remises de Pégases sont prévues, pour dix-sept catégories présentées. On peut d’ores et déjà imaginer que des Pégases d’honneur seront donc de la partie. Parmi les catégories proposées, notons le meilleur jeu vidéo, le meilleur jeu vidéo indépendant, ou encore la meilleure expérience visuelle ou le meilleur univers sonore. Pour l’instant, aucune annonce n’a été faite sur les jeux nominés dans les différentes catégories. La commission de l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo est en cours d’examen des candidatures, et devrait annoncer les heureux élus dans les jours qui viennent. Selon toute vraisemblance, nous devrions tout de même retrouver A Plague Tale: Requiem, Sifu, Stray ou encore Steelrising, qui ont chacun à leur façon marqué l’année 2022. Important pour le grand public, l’événement l’est aussi pour les acteurs de l’industrie, car il sert de lieu de rencontres entre les meilleurs, de lieu d’émulation et d’ébauches de projets.

La cérémonie sera diffusée sur internet en live, mais il sera également possible d’être présent physiquement au Théâtre de la Cigale. Une billetterie ouvrira le 30 janvier pour accéder aux précieux sésames. Attention, plus de 160 000 personnes avaient assisté à la cérémonie des Pégases 2022 en ligne, et, au vu de la bonne forme du marché du jeu vidéo français, la billetterie devrait être rapidement prise d’assaut. Et vous, quel jeu français souhaiteriez-vous voir mis en avant durant la cérémonie des Pégases 2023 ? Rendez-vous le 9 mars pour voir si vos favoris auront su convaincre le jury.