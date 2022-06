ID@Xbox – Un festival de démos jouables démarre aujourd’hui

La date d’aujourd’hui, 21 juin, marque certes le début de l’été ou l’arrivée en free to play de Fall Guys, mais aussi le retour de l’ID@Xbox Summer Game Fest Demo Event ! Soit, dans le cadre du Summer Game Fest, un évènement mettant en lumière une sélection de jeux indés directement sur nos Xbox !

Et parce que les robinets à trailers, c’est bien, mais écœurant à la longue, l’ID@Xbox Summer Game Fest Demo Event ne vous propose pas de regarder les jeux mais bien de vous y essayer. Ce sont ainsi une trentaine de démos de jeux indépendants qui seront disponibles directement sur les consoles Xbox pendant une semaine, du 21 au 27 juin. Attention, c’est serré ! D’autant plus que Microsoft prévient : si certaines de ces démos pourront peut-être revenir un peu plus tard, la majorité d’entre elles disparaîtront tout simplement. Alors ne trainez pas…

La sélection devrait apparaître dans la journée, mais Microsoft a déjà mis en avant sur ses réseaux quelques jeux qui se laisseront approcher. On pourra ainsi poser les pads sur l’A-RPG aux accents hack’n’slash Batora: Lost Haven, par les développeurs des jeux Remothered ; Broken Pieces est un jeu français, réalisé par une équipe jusque là spécialisée dans la conception de serious games. Il raconte l’aventure d’Elise, bloquée dans une boucle temporelle en Bretagne (Il pleut ; et le lendemain, il pleut ; et le lendemain, il pleut…) (blague !) ; Severed Steel, un FPS rythmé à la direction artistique soignée déjà sorti sur PC ; et enfin Tynikin, un Pikmin-like en « fausse 2D » dont la direction artistique ne sera pas sans rappeler les dessins animés du mercredi matin…

Rendez-vous un peu plus tard dans la journée directement sur vos Xbox pour découvrir la liste complète des titres concernés par l’ID@Xbox Summer Game Fest Demo Event, et pour les joueurs dépourvus de consoles Microsoft, sachez que la majorité de ces démos est aussi téléchargeable sur Steam…