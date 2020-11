Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau commence à empiler les millions

C’était couru d’avance et il n’aura vraiment pas fallu beaucoup de temps pour concrétiser ce à quoi tout le monde s’attendait. Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est sorti il y a quelques jours et il occupe déjà des millions de joueurs tout autour du globe. Un succès d’autant plus fou qu’il ne nous aura même pas laissé le temps de poster notre test (qui tombera d’ici la fin de la semaine) sur les dernières aventures de Link et sa bande !

On a assez tergiversé, on est pas la pour ça mais bien pour partager les exploits du blondinet préféré de Nintendo et, une fois encore, il a fait fort ! Grâce a lui et malgré les difficultés pour s’approvisionner durant cette crise sanitaire, Koei Tecmo doit sabrer le champagne à l’heure actuelle puisque l’éditeur a exporté plus de trois millions d’unités !

Alors oui, nous pourrions relativiser en précisant que nous parlons bien ici de distribution et non de vente mais, vu le succès du jeu dont il se veut le prélude (The Legend of Zelda: Breath of the Wild s’est vendu à 20M d’exemplaires environ), il y a des chances que ces unités trouvent preneur d’autant que, pour Noel, les joueurs ayant déjà Animal Crossing: New Horizons sur Switch n’auront pas grand chose de neuf à mettre dans leurs consoles nomades.

Enfin, dans tous les cas, Koei Tecmo marque quand même l’événement d’une pierre blanche puisqu’il indique qu’aucun des titres de sa série “Warriors” (incluant par conséquent Fire Emblem et Dragon Quest) n’avait atteint ce score et que cet episode l’a atteint en moins d’une semaine ! Un score donc doublement impressionnant qui augure du bon pour ce partenariat entre le studio et Nintendo.

Alors, qu’en pensez-vous ? Vous êtes-vous déjà plongé dans ces nouvelles aventures hyliennes ? Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.