Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau détaille sa connectivité Amiibo

Vous vous souvenez de ce qu’est un Amiibo ? S’il est vrai que ces petites figurines avaient su créer de l’engouement à leurs débuts, incitant les fans à faire la course ou à importer leurs pièces pour être sûrs de mettre la main sur leurs personnages préférés, aujourd’hui, ce n’est plus trop le cas. Alors oui, les Amiibos continuent bien de sortir mais dans l’indifférence du plus grand nombre et sans réel gain une fois sortis de leurs écrins de plastique.

Ceci dit, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau disposera bien de l’option et Nintendo détaille enfin ce que ça apporte d’utiliser une de ces figurines pucées dans le jeu.

Alors, qu’est-ce qui nous attend de beau une fois une figurine connectée au titre ? Ben tristement, pas grand chose. Si autrefois un tel procédé permettait d’obtenir de nouveaux costumes, des armes exclusives ou des options bonus (nous pensons notamment à Breath of the Wild et ses costumes uniques inspirés des nombreuses aventures de son héros hylien), cette fois-ci, ça nous permettra d’acquérir une poignée d’objets tout comme des armes, des matériaux d’amélioration ou des rubis. Ouais, un peu comme le précédent Hyrule Warriors en fait…

On va pas se leurrer, ça ne nous donne ni envie de racheter des figurines, ni de sortir celles que nous possédons de leurs boites. Si on comprend bien l’aspect accessoire de ces objets et donc, de cette option, un petit peu plus n’aurait pas été du luxe d’autant que ça semble confirmer que les costumes ne seront que l’apanage du champion de la déesse Hylia. On ne cache pas notre déception. Une déception qui pourrait également toucher les fans qui ont claqué beaucoup d’argent dans les figurines puisque l’utilisation de cette option est limitée à cinq usages par jour.

Qu’en pensez-vous ? Possédez-vous une large collection de figurines ? Pensez-vous les sortir de leurs étagères ? Que vous comptiez le faire ou pas, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sortira sur Nintendo Switch le 20 novembre prochain.