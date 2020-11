Hyrule Warriors : L’Ère du Fleau – Finalement, le fléau, c’est peut-être le lag

Nous avons beau avoir passé pas mal de temps sur la version de démonstration de Hyrule Warriors : L’Ère du Fleau, lors de notre compte-rendu, il est vrai que nous n’avons pas franchement épilogué sur les défauts techniques les plus marquants du jeu (ni même sur le traitement de certains personnages qui nous a franchement déplu, mais ça, c’est une autre histoire). Naturellement, on parle ici de son framerate (ou de son taux d’images par seconde pour ceux qui ne sont pas aussi pointilleux que les autres avec le jargon).

Effectivement, comme de nombreux jeux Koei Tecmo (la série Dynasty Warriors en tête), le développement consiste à faire de l’alchimie entre le nombre d’ennemis affichables à l’écran et la capacité à afficher le plus de détails possible sans que le jeu crashe ou ne fasse planter la machine. Naturellement, sur Nintendo Switch, l’équilibre devient tout de suite beaucoup plus difficile à trouver et il est vrai que le jeu en pâtit énormément, surtout lorsqu’il est partagé avec un ami ou un membre de la famille.

Des doutes ? Si comme nous vous jouez plutôt en solo, la vidéo qui va suivre devrait mettre en lumière ces défauts que les puristes ne pourront pas supporter. On la doit aux collègues de GameXplain qui nous démontrent ici clairement à quel point la console hybride peine à rendre l’action fluide. Et fluide, on ne peut pas dire que ça le soit… Effectivement, on rappelle ici que Hyrule Warriors : L’Ère du Fleau ambitionne un taux de 30 images par secondes, taux qui tombe parfois dans cette vidéo à moins d’une dizaine d’images par seconde. Une chute pour le moins vertigineuse donc…

Qu’en pensez-vous ? Pensez-vous que Koei Tecmo sauvera les meubles avec un correctif ? Allez-vous vous passer du titre faute à ceci ? Croyez-vous que ce spin-off ambitionne de tourner sur une autre console (genre, une Nintendo Switch Pro par exemple) ? Donnez votre avis dans les commentaires. Hyrule Warriors : L’Ère du Fleau est une exclusivité Nintendo Switch dont la sortie est prévue pour le 20 novembre.