Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau – 30 secondes pleines d’informations

Décidément, si Nintendo est toujours peu loquace au sujet de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, les valves sont grandes ouvertes au sujet d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau et c’est bien normal, puisque la sortie du jeu est prévue pour le mois prochain (le 20 novembre d’ailleurs plus exactement). Alors, afin de continuer à tirer sur la corde sensible des fans de Link et de sa cohorte pour les pousser à l’achat, Nintendo et Koei Tecmo ne cessent de nous bombarder de vidéos et la toute dernière, apparue hier, nous offre trente secondes d’informations très concentrées.

Au fil des semaines, on a pu découvrir une partie de son casting (les héros et les Champions ou même Impa), une partie des décors (les plaines d’Hyrule et le Ranch Lonlon), du gameplay (confirmant par conséquent l’utilisation des pouvoirs de la tablette Sheikah)… Bref, de nombreux éléments qui rassurent, mais qui méritent toujours d’être étoffés, n’est-ce pas ?

C’est donc de ceci qu’il sera question aujourd’hui. Effectivement, cette vidéo de 30 secondes, que le géant de Kyoto a partagée hier sur YouTube, nous propose de découvrir encore quelques facettes inédites du spin-off à venir. Tout d’abord, si on peut observer la jeune Impa en action, on assiste à nouveau aux exploits de Link, le héros se parant par ailleurs de différentes tenues (trouvables dans le jeu original), mais manipulant également plusieurs armes (comme une lance d’ailleurs).

À lire Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Les héros débarquent à l'unisson

Enfin, probablement une des nouvelles les plus excitantes pour les personnes atteintes de completionnite aiguë, on assiste également au retour des Korok et de Noia. On peut donc imaginer que ce sera aussi le cas des graines de Koroks qui nous permettront d’améliorer nos talents ou notre inventaire en les échangeant auprès du gros habitant de la forêt. Et si vous êtes sensible aux détails, il semblerait que lui aussi héritera d’une voix dans cet épisode.

Pas mal pour un trailer de trente secondes, hein ? Alors qu’en pensez-vous ? Avez-vous hâte de retourner à Hyrule et de découvrir le monde de Breath of the Wild avant la catastrophe ? Vous devriez pouvoir le faire dès le 20 novembre prochain, date à laquelle sortira Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau en exclusivité sur Nintendo Switch.