Vive XR Elite – HTC lance son nouveau casque VR

Au mois d’octobre dernier, l’entreprise Meta présentait son tout nouveau casque VR, le Meta Quest Pro. Plus puissant, mieux adapté que le reste de la gamme au travail et à la bureautique, il s’était directement placé comme la meilleure alternative de casque VR haut de gamme sur le marché. La réponse de la concurrence n’a pas trainé. Hier, la marque taïwanaise HTC a annoncé l’ouverture des précommandes pour son tout nouveau casque : le HTC Vive XR Elite.

Dans son communiqué de presse, HTC met en avant une technologie avancée permettant de profiter de contenu en réalité virtuelle mais aussi en réalité mixte. La réalité mixte permettra à l’utilisateur de voir et d’interagir virtuellement avec le contenu réel présent devant lui, grâce à une caméra RGB full color de dernière génération qui reproduira avec précision l’environnement proche. Par exemple, il sera possible de perfectionner son apprentissage du piano ou de la dactylographie grâce à des cours qui se superposeront avec votre instrument de musique ou votre clavier d’ordinateur en temps réel.

Le casque ne pèsera que 625 grammes, batterie incluse. L’utilisateur aura la possibilité de régler la netteté de l’image en fonction de sa vue propre, pourra profiter d’un large champ de vision à 110 degrés, et d’une qualité d’image supérieure à la moyenne du marché, en résolution 4K. Qui dit réalité virtuelle dit aussi présences de capteurs. Et HTC a mis les petits plats dans les grands en proposant de nombreuses captations pour une expérience encore plus immersive. Ainsi, quatre caméras à large champ de vision seront proposées, ainsi qu’un capteur de profondeur, un suivi de la main et un sytème de captation du mouvement des doigts sur les contrôleurs.

Le Vive XR Elite se place dans une gamme de casques aussi bien faite pour le travail que pour le divertissement. HTC promet la présence de plus de 100 contenus au lancement du produit, allant d’applications de jeu à des applications de bureautique. Conçu pour être facilement connecté à Steam, mais aussi aux services de streaming vidéo comme Netflix ou Disney+, il vous permettra de profiter de vos contenus sur un écran personnel de 300 pouces. Trois modes de connexion seront proposés pour profiter de ces différents services: une connexion filaire via usb-C, une connexion wifi et un sytème de diffusion de votre écran de smartphone directement dans le casque.

Haut de gamme oblige, il faudra débourser au moins 1 399 euros pour l’acquérir. Ce n’est clairement pas à la portée de tous, mais moins cher que le prix proposé par Meta pour son Meta Quest Pro proposé à 1 799 euros. Si vous craquez pour le dernier-né de chez HTC, ça se passe ici pour les précommandes. Sachez que les livraisons devraient débuter courant février, et que votre pack contiendra le casque, deux contrôleurs, et le support de batterie.