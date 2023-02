How 2 Escape, ou l’art de la réflexion asymétrique

Décidément, les jeux à énigmes et autres escape games en coopération ont le vent en poupe. Entre Escape Academy sorti l’année dernière et la récente itération de la saga We Were Here, les joueurs désireux de mettre à mal leurs neurones ont de quoi faire. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter car c’est au tour de How 2 Escape de se présenter, lui et son concept assez atypique.

Développé par Breakfirst Games et édité par Just for Games, cet escape game en coopération a la particularité de demander aux deux joueurs d’évoluer dans des environnements et systèmes différents. Le premier joueur sera derrière son écran, qu’il soit sur PC ou consoles, alors que le second se servira d’une application gratuite sur son smartphone afin d’aider son coéquipier à résoudre des énigmes à bord d’un train. La destination ? Énigmes et tension, timing et pression.

How 2 Escape se présente donc comme un escape game asymétrique, où les maître-mots seront la communication et l’entraide pour venir à bout des différents wagons d’un train aux allures de véritable prison où vos méninges seront mis à rude épreuve. Chaque wagon étant chronométré, il vous faudra être efficace afin de parvenir à vous échapper, sans quoi ce train de l’enfer cérébral risquerait bien d’être le dernier que vous emprunterez.

Prévu pour 2023, sans plus de précision, How 2 Escape s’est dévoilé à l’aide d’un court trailer, nous donnant un aperçu de son ambiance et présentant simplement son principe de base. On nous promet plus d’informations sur le scénario dans les mois à venir et, ce qui est sûr, c’est que tous les amateurs de jeux de réflexions et d’énigmes devraient suivre cette nouvelle expérience de près, ne serait-ce que pour l’originalité de sa proposition. How 2 Escape est donc attendu pour 2023 sur PC, PS4/PS5, Switch et Xbox Series et il est d’ores et déjà possible d’ajouter le titre à votre wishlist sur Steam. L’application sera quant à elle disponible aussi bien sur Android que sur iOS.