Escape Academy – Personne ne s’échappera de l’île

Sorti le 14 juillet dernier, le bien nommé Escape Academy se révéla être une excellente surprise pour tous les adorateurs d’escape games et de coopération. Lâchés en plein cœur d’une université dont le but est de formé de nouvelles recrues capables de résoudre les pires casse-têtes, les joueurs se retrouvaient à explorer des salles variées aux énigmes et à l’ambiance travaillées.

Un bonheur n’arrivant jamais seul, un season pass avait été proposé à la vente, proposant de venir agrémenter les douze salles du titre d’origine de dix nouvelles expériences réparties sur deux contenus distincts. Et c’est non sans une certaine impatience que l’on a récemment appris la date de sortie du premier DLC sobrement intitulé Escape Academy: Escape from Anti-Escape Island.

L’histoire enverra le ou les joueur(s) sur la fameuse île anti-évasion, déjà nommée dans le jeu de base, promettant pas moins de cinq nouvelles salles remplies d’énigmes inédites (et de maux de tête). Même si cinq salles semblent être un chiffre un peu bas, il y a fort à parier que la difficulté sera rehaussée par rapport aux dernières énigmes du jeu d’origine, déjà bien réfléchies et retorses pour des cerveaux dissipés.

Inclus dans le season pass de Escape Academy, vendu au prix variant de 12,49€ sur Steam à 14,99€ sur consoles, le prix unitaire de ce contenu n’est pas encore connu. Quoiqu’il en soit, l’atterrissage sur l’île anti-évasion est prévu pour le 10 novembre 2022, juste après avoir fait une escale sur de fameuses terres nordiques… Un autre contenu devrait suivre en début d’année 2023, avec le même nombre de salles supplémentaires, nommé Escape from the Past.

Comme décrit dans la roadmap fournie par l’équipe de Coin Crew Games, une mise à jour gratuite devrait s’ajouter au titre dès le début de l’année 2023. À en croire le visuel, cette dernière devrait proposer de nouvelles manières compétitives d’envisager Escape Academy.

Le titre se déroulant dans une université, il serait plaisant de le voir se pérenniser en utilisant son cadre comme une excuse pour sortir des extensions annuelles, faisant progresser le joueur au cours de son cursus dans l’Escape Academy. On adorerait voir ça.