Un trailer de gameplay endiablé pour Hot Wheels Unleashed

Si les voitures miniatures ont bercé votre enfance, cet article est fait pour vous. Pas que d’ailleurs, car finalement les petits bolides de Mattel passionnent bien plus que les seuls enfants, étant ce que l’on pourrait appelé des jouets transgénérationnel et intemporel. Il faut dire qu’elles ont de la “gueule” ces reproductions réelles ou fictionnelles, ayant vu pour la première fois le jour en 1968.

On tient donc là un produit qui s’est émancipé de son public cible au fil des années et qui fait parti très clairement de la pop culture. Tout le monde, même les non-initiés, connaît les miniatures Hot Wheels, au moins de noms, et ce n’est pas pour rien que la marque apparaisse dans le film Ready Player One de Steven Spielberg, considéré comme le mastodonte de la référence à la pop culture, pour le meilleur et pour le pire d’ailleurs.

Rien de bien étonnant à voir alors ces petites voitures venir titiller le jeu vidéo de temps en temps, voir parfois même assez souvent. Et Il y en a eu des titres depuis 1984, date à laquelle le premier soft mettant en scène des Hot Wheels est sorti sur Commodore 64. Alors forcément il y eut de bonnes choses comme de plus mauvaises, mais une chose est sûre, ces dernières années la licence n’a pas brillé de par des propositions de qualités, bien au contraire.

Aussi, lorsque Milestone (Ride, Moto GP) a annoncé travailler sur Hot Wheels Unleashed, on s’est un peu tous demandé ce qu’il leur est passé par la tête. Puis vinrent les premières déclarations et la volonté du studio de proposer un AAA de qualité, aussi fun que rapide, aux tracés divers et variés reprenant des lieux de vie de tous les jours. On y trouvera 60 véhicules ayant tous des particularités uniques et leurs propres options de personnalisation, alors que du multijoueur sera bien évidemment de la partie.

Les intentions sont ici franchement louables et le studio Milestone n’étant pas un nouveau venu dans le développement de jeux de course, on ne peut qu’être confinant quant à la future qualité du jeu. D’autant plus qu’hier et à la suite d’un showcase (visible en intégralité ici) présenté par le producteur exécutif de Milestone, Michele Caletti, et le concepteur principal du jeu, Federico Cardini, une première bande-annonce de gameplay convaincante de Hot Wheels Unleashed a été diffusée.

Ce que l’on a vu est plutôt beau, fluide, endiablé et c’est là finalement tout ce que l’on attend d’un jeu issu de cette franchise, de l’arcade et rien d’autre. Alors oui, on a pas encore pu prendre le volant de ces différents bolides, mais tout ceci semble être en bonne voie et pourrait s’avérer être une très bonne surprise. Alors oui, il y a un peu de popping ici et là, mais n’oublions pas qu’il s’agit là d’un gameplay ici d’une alpha et la route est encore longue avant de voir une version finale.

Enfin, rappelons aussi que Hot Wheels Unleashed est prévu pour le 30 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et consoles ancienne génération, dont la Nintendo Switch.