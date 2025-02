Hi-Rez Studios (Smite) sur la pente descendante

Potentiel clap de fin pour Hi-Rez Studios. L’éditeur et développeur derrière Smite et Paladins traverse une période mortifère avec une nouvelle vague de licenciements qui frappe durement ses équipes.

Alors que Smite 2 peine à décoller après un lancement compliqué, le studio décide de sacrifier plusieurs de ses jeux et de restructurer drastiquement ses effectifs. Si l’année 2024 avait déjà été difficile avec une première vague de suppressions de postes en octobre, cette nouvelle coupe est encore plus brutale.

Entre 50 et 60 employés auraient été licenciés d’après Paul « Hayzer » Hay (ex-coach professionnel sur Smite), impactant plusieurs branches de la boite, des game designers aux ingénieurs en UX/UI, en passant par les commentateurs esports.

Les premières déclarations ont émergé sur les réseaux sociaux, sans qu’Hi-Rez ne publie de communiqué officiel. Pire encore, Stewart Chisam, PDG du studio, a, dans un élan de couardise, supprimé son compte X dans la nuit, évitant ainsi de faire face à la vague de critiques.

Le secteur esport du studio est particulièrement touché, avec des conséquences immédiates : le site officiel consacré à la compétition Smite est désormais inaccessible, et l’avenir des tournois reste flou.

Les répercussions ne s’arrêtent pas aux licenciements. Hi-Rez Studios a également annoncé la fin du développement pour Smite, Paladins et Rogue Company. Ces titres resteront jouables, mais aucune mise à jour majeure n’est prévue à l’avenir. Realm Royale et Divine Knockout, quant à eux, ne survivront pas au mois de février : leurs serveurs seront officiellement débranchés le 17 février 2025.

Malgré ces décisions drastiques, l’entreprise semble vouloir tout miser sur Smite 2. Le MOBA, censé prendre la relève de son prédécesseur, représente désormais le cœur des opérations du studio. Ironiquement, même l’équipe en charge de ce dernier n’a pas été épargnée par les licenciements.

Difficile de ne pas voir ici un dernier râle d’agonie pour Hi-Rez Studios. Peut-être ferait-il bien de se concentrer sur des productions un poil plus originales ? Visiblement, la stratégie de ne sortir que des pâles copies des grands succès multijoueurs compétitifs du moment n’a pas payée. Et avec un Smite 2 encore fragile et une communauté mécontente, les feux sont définitivement au rouge vif pour le studio.