Qu’attendre en 2025 pour Overwatch 2 ?

Overwatch 2 tient bon malgré une concurrence toujours plus féroce. Après l’introduction d’Apex et de Valorant ces dernières années, c’est désormais Marvel Rivals qui fait parler de lui et génère des vues importantes sur les plateformes de streaming, au détriment du héros shooter de Blizzard. 2025 verra donc la réponse du titan au mastodonte.

Lors de ce premier Director’s Take de l’année, Aaron Keller, Game Director d’Overwatch 2, a tout d’abord fait un premier point sur cette valse d’équilibrage qui aurait rendu le jeu plus approchable pour les nouveaux venus, tout en précisant qu’une refonte majeure est à attendre pour 2025 pour continuer sur cette logique. Ensuite, est annoncée une nouvelle variante de couleur d’arme obtenue en jouant en compétitif, une variante qui serait visiblement plus prestigieuse que les précédentes même s’il faudra attendre pour bien comprendre ce qui entendu par là.

Poursuivant sur le sujet des héros, Aaron promet que les prochains seront tout aussi uniques que les trois derniers (Juno, Venture et Hazard) et autant plaisant à jouer qu’à affronter. De nôtre côté, on espère que Blizzard commencera à assumer l’existence de Venture en lui donnant effectivement des cosmétiques au lieu de les réserver aux exacts mêmes héros à chaque saison.

Le sujet le plus important est la question du 6v6. Pour recontextualiser, les équipes étaient composées de 6 joueurs dans le premier Overwatch, avec une composition en 2 Tanks, 2 DPS et 2 Supports. La sortie d’Overwatch 2 était, prétendument, justifiée par le besoin de rendre le gameplay plus dynamique en retirant un joueur Tank et en réduisant les équipes à 5 joueurs. Une décision qui a fait l’effet d’un véritable schisme parmi la communauté et poussé le studio a proposer le retour graduel du 6v6 dans le jeu.

Pourtant, le résultat reste difficile à évaluer. Si les joueurs ont salué la décision, le 6v6 est resté réservé aux modes de jeu non-compétitifs et par conséquent l’avenir de ce mode reste flou pour Blizzard autant que pour les joueurs. Et sur ce sujet controversé, voici la réponse d’Aaron :