Overwatch 2 – Juno, un nouveau personnage support sans point fort ?

La voici, Juno, 41ème personnage à rejoindre la roster haut en couleurs d’Overwatch 2. Malgré un lore et une personnalité sympathique, dans les droites lignes de ce qui constitue le point fort du fast-shooter de Blizzard, Juno semble néanmoins n’apporter rien de réellement nouveau au jeu pour l’instant.

C’est un secret de polichinelle mais l’équilibrage des jeux multijoueurs compétitifs est un sujet de crispation tant pour les studios, qui doivent essayer de répondre soigneusement aux attentes des joueurs, que pour les joueurs qui doivent faire avec des personnages parfois trop puissant, parfois pas suffisamment. Un enjeu qui mène à la création de compositions dites « méta » où les joueurs ne font qu’optimiser la puissance de leur équipe en ne prenant que les personnages rendus très puissants par le dernier patch d’équilibrage, contraignant l’autre équipe à en faire de même.

Juno va-t-elle créer une méta en rejoignant officiellement Overwatch 2 en août, à l’image de Brigitte créant la méta « Goat » du premier jeu ? Rien n’est moins sûr, car si l’astronaute martienne vient avec beaucoup de capacités dans sa besace, il y a beaucoup de déjà vu et un peu de « mais X fait mieux ».

C’est le constat fait par les joueurs lors du week-end où elle était jouable dans les modes arcades du jeu, précisément pour tester son équilibrage. Il ressort qu’elle ne fait pas suffisamment de heal par elle-même pour occuper le rôle de main healer aux côtés de Moira et d’Ana, ni qu’elle fait suffisamment de dégâts pour être un support orienté dégâts, tel Baptiste et Zenyatta. Ses capacités ressemblent à celles de Lucio ou de Kiriko en moins constant et elle ne possède pas de capacité d’invulnérabilité.

Tout ceci est paradoxalement bienvenu tant le personnage se trouve dès lors dans une niche de polyvalence équilibrée, à la manière de Lifeweaver (sauf que ce dernier a apporté des possibilités de gameplay totalement nouvelles à Overwatch 2). La pire chose à faire pour Blizzard serait de la faire basculer dans une orientation ou une autre en augmentant son heal ou ses dégâts de manière substantielle. Sa force étant sa mobilité et ses nombreuses capacités qui lui accordent une très grande survivabilité.

Il reste donc à voir le feedback que recevra Blizzard de ce weekend spécial où les joueurs ont pu essayer Juno en avant-première, avant son arrivée officielle en août dans Overwatch 2. En espérant que le studio californien de tire pas de mauvaises leçons de ces premiers retours et ne créent une méta aberrante en voulant rééquilibrer le personnage.