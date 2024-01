Smite 2 – La puissance des dieux bientôt de retour

C’est au Texas, plus précisément à Arlington, que se déroulent actuellement les championnats du monde de Smite. De la compétition, des concours de cosplay et pleins d’autres surprises sont au programme durant trois jours. Et niveau surprise, les joueurs ont été servi. Hi-Rez Studios a ainsi profité de l’événement pour dévoiler qu’une suite, Smite 2 était en approche, avec une phase d’alpha fermée durant le printemps.

Après dix ans d’exploitation et près de quarante millions d’utilisateurs, Smite est devenu une valeur très sûre des MOBA (jeu d’arène multijoueurs en ligne). Encore très pratiqué et suivi, comme le prouve la tenue des championnats à guichets fermés cette année, le free-to-play mythologique compte bien franchir un palier supplémentaire en 2024.

Et pour cela, place à la nouvelle génération. Développé sous Unreal Engine 5, Smite 2 s’annonce logiquement beaucoup plus beau que son prédécesseur. En termes d’animation, de sons et de textures, attendez vous à une toute nouvelle expérience visuelle.

Smite 2 ne transformera pas les thèmes qui ont fait son succès. Les dieux des différentes mythologies seront évidemment de retour pour des combats annoncés plus percutants et stratégiques que jamais, notamment via l’apparition de nouvelles reliques. Prévus au nombre de vingt-cinq au lancement du jeu, les divinités jouables devraient voir leur nombre augmenter avec le temps comme ce fut le cas lors du premier opus. Au programme, des personnages déjà connus, mais également de nouvelles têtes et de nouveaux pouvoirs que nous avons hâte de découvrir.

Mais dans le monde des jeux vidéo, beaux graphismes ne rime pas forcément avec réussite. Les joueurs attendent autre chose et le studio le sait bien. Comme pour chaque suite de jeu à succès, et encore plus dans le multijoueur, les créateurs doivent jongler entre ambition et nostalgie.

Ainsi, pas question de proposer un jeu résolument différent de son prédécesseur. Smite 2 proposera son lot de nouveautés, mais les puristes ne devraient pas être dépaysés par l’expérience générale. Pour progresser dans les classements en ligne, il faudra toutefois user habilement des deux sources de puissance que proposera le jeu: la Force et l’Intelligence, un bon moyen de diversifier le gameplay.

Les développeurs récompenseront aussi la longévité des joueurs sur le premier opus. Une sorte de programme de fidélité, l’Héritage Divin, sera proposé, et permettra aux joueurs les plus assidus et dépensiers de profiter de skins, objets et badges dans la boutique de Smite 2. Une belle manière d’attirer les joueurs vers le nouveau titre, mais aussi d’annoncer que les skins du premier jeu ne seront pas disponible dans la nouvelle version. Selon le studio, transférer un simple skin de l’Unreal Engine 3 à l’Unreal Engine 5 prendrait quasiment deux mois. On vous laisse faire le calcul pour les 1600 skins du premier jeu…

Le retour des dieux égyptiens, grecs, romains ou scandinaves se rappproche à grand pas et sera sans aucun doute un des gros événements de l’année vidéoludique esport. Smite 2 est annoncé sur PS5, Xbox Series et PC, et le cross-play sera bien évidemment disponible. D’ici la sortie, si vous êtes intéressé pour être alpha testeur, c’est ici que ça se passe.