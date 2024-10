Hawthorn – Une petite souris à l’aventure

NEAR Studios est un nom qui n’évoquera certainement pas grand-chose. Cependant, ce jeune studio dispose de certaines têtes qui ont un métier certain. Issus d’horizon tel que Naughty Dog, Bioware et Bethesda, les membres feront valoir leur expérience de longue date acquise sur des productions comme The Last of Us ou Skyrim pour donner naissance à leur prochain titre : un jeu, assez éloigné des ambitions qui ont auparavant animé les individus susmentionnés, mais dont l’allure sympathique attire le regard. Ce jeu, c’est un certain Hawthorn.

RPG que l’on qualifiera sans mal de « petit jeu », ou plutôt de titre indépendant, Hawthorn arrivera sur Steam avec une proposition on ne peut plus mignonne, donnant aux joueurs l’opportunité de se plonger dans la peau d’une souris un peu particulière. Avec elle, on partira à l’aventure, mais, surtout, on nous ouvrira à différentes activités (solo ou multijoueurs) dignes d’appartenir au genre de la simulation de vie. Pour le dire simplement, l’expérience en question étant possiblement comparable à un Animal Crossing ou à un Stardew Valley.

Comme dit plus haut, Hawthorn apparait comme sympathique sur le papier et peut s’appuyer sur ses premières images pour le montrer. Cependant, quid de l’expérience de jeu concrètement ? L’aperçu donné ne sera évidemment pas suffisant pour statuer sur la chose, toutefois il suffira sans doute à placer le titre sous une aura favorable, digne de susciter l’intérêt des amateurs du genre. Au programme, construction d’objets (à l’image d’une table), plantation ou encore partager un moment convivial avec d’autres habitants de la forêt.

Tout cela a un objectif bien particulier : redonner sa grandeur au village de Windemere auparavant prospère. Et pour cela, la voix pacifique sera certainement quelque peu négligé. Car des bandits sévissent du côté de la forêt de nos compagnons. Quoiqu’il n’est nullement spécifié de quelle manière on sera amené à lutter contre. Mais surtout, il semblerait que ce Hawthorn laissera une part non négligeable à l’exploration. Un domaine auquel l’une des têtes pensantes du studio n’est pas étrangère, Bruce Nesmith étant notamment réputé pour son travail sur Skyrim.

Quelle sera l’ampleur du paysage exploitable ? Cela reste à voir. Néanmoins, il est difficile de nier le caractère charmant qui le nimbe. Ce qui crée évidemment certaines promesses. D’ailleurs, l’idée de chevaucher un camarade ailé (tel qu’il est montré dans la vidéo) est assurément attractif. Et dire que sa prochaine sortie a probablement suscité, à son annonce, le plus vif intérêt d’une catégorie de joueurs ne serait probablement pas une exagération.