Hatsune Miku fête ses 14 ans avec un nouveau jeu Android et iOS

Bon, elle fait un poil plus vielle, mais c’est par ce que l’âge des vocaloïds ne se calcule pas exactement comme celui des humains. Et pour son anniversaire, Hatsune Miku a décidé de nous offrir ce qu’elle fait de mieux : un nouveau rythm game !

Et parce que les jeux à l’effigie de la diva électronique n’ont jamais été aussi à l’aise que sur consoles portables (les jeux Project Diva sur PSP puis PS Vita, les Project Mirai sur 3DS…) (même si les meilleures parties de Project Diva se jouent au contrôleur dédié, on est d’accord !), ce nouveau jeu sera un jeu pour smartphones !

Hatsune Miku: Colorful Stage!, déjà sorti au Japon sous le titre Project Sekai Colorful Stage! feat. Hatsune Miku devrait arriver d’ici quelques semaines sur nos téléphones, puisque le jeu est annoncé pour 2021 aussi bien sur les terminaux Android que ceux fonctionnant sous iOS.

Bonne idée, pour ce nouveau titre, le rythm game se double d’un visual novel. On y retrouvera, outre Miku, les personnages habituels des jeux Vocaloids, comme Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, KAITO ou MEIKO, parmi une vingtaine de personnages présents. Les titres emblématiques de la chanteuse virtuelle seront bien au générique (Tell Your World, Melt…), tout comme des chansons inédites produites pour ce nouveau jeu.

Comme d’habitude dans les jeux de la licence, les performances en jeux permettront de débloquer divers items in-game (costumes, accessoires…) permettant de jouer à la poupée avec les Vocaloids.

Une composante multijoueur un peu mystérieuse est au menu, puisque le trailer nous promet de « profiter des concerts virtuels avec nos amis tout autour du monde », tandis que le communiqué de presse de SEGA promet aux joueurs de « communier avec la communauté, de participer à des événements en ligne et de gagner des récompenses exclusives à l’effigie de l’idol de référence » .

Les images de la bande annonce semblent promettre un jeu de rythme classique qui pourrait être solide, vu l’expérience de SEGA et le passif des jeux Hatsune Miku. Aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée, mais, promis pour 2021, et puisqu’il ne s’agit « que » d’une histoire de localisation (le jeu est déjà sorti au Japon), on ne devrait pas avoir trop longtemps à attendre.