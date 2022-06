Harvestella – Le nouveau RPG Fantasy et simulation de vie de Square Enix

Consacré exclusivement aux éditeurs tiers, le dernier Nintendo Direct Mini Partner Showcase a permis à Square Enix de communiquer sur ses actualités. Entre le prochain Dragon Quest Treasures, le remake de Live a Live ou encore le portage du célèbre Nier Automata sur Switch, le studio en a profité pour dévoiler un nouveau titre : Harvestella.

C’est à travers une courte vidéo que l’on découvre ce nouveau jeu à mi-chemin entre un jeu de rôle et de simulation de vie orienté sur l’agriculture. Comme son nom l’indique (« Harvestella », « Harvest » signifiant récolter), le titre nous emmène dans le village paisible de Lèthe où les habitants vivent en harmonie au rythme des quatre saisons.

Labourer, semer, cultiver et récolter seront vos principales occupations agricoles entre les différentes phases d’exploration dans lesquelles vous devrez trouver divers matériaux et ingrédients nécessaires à la réalisation des fameuses recettes et faire face à de nombreux monstres. Chaque saison rythme vos activités et l’agriculture. Mais voilà, ces saisons sont régies par un cristal géant qui maintient ce fragile équilibre, néanmoins, la saison de la mort, le Quietus, guette la moindre faiblesse. Véritable fléau qui menace toute forme de vie, l’intrigue principale tournera autour de ce phénomène inquiétant auquel le protagoniste devra faire face pour venir à bout de cette menace mystérieuse.

Bien que ce style de jeu ne soit pas franchement inédit : on pense particulièrement à Rune Factory ou encore à la saga Atelier, le titre semble vouloir se démarquer de ces concurrents par une belle direction artistique ainsi qu’un gameplay tout droit sorti de Final Fantasy. On reconnaît bien la patte de l’éditeur nippon qui fait d’ailleurs écho aux propos de Yosuke Matsuda, Président de Square Enix dans une interview donnée à Yahoo! Japon.

Dans cette dernière, il expliquait qu’il ne fallait pas à tout prix imiter le style des titres occidentaux même si ceux-ci avaient vocation à s’exporter dans le monde entier. Une chose est sûre, c’est que Square Enix n’a pas l’air de connaître le mot « repos » tant les projets sont nombreux et variés et surtout sur la console du Big N que le studio a l’air de vouloir exploiter au maximum.

Harvestella est prévu pour le 4 novembre 2022 sur Nintendo Switch et sur PC via Steam.