Halo Infinite – Partez à l’assaut de Noël

Voilà désormais un mois que les joueurs peuvent s’affronter sur Halo Infinite grâce au multijoueur free-to-play. Un premier événement sur le thème des samouraïs appelés Fracture : Tenrai a été lancé en novembre, accompagné d’un pass de combat unique permettant de débloquer plusieurs objets inédits sur le thème des Samouraïs ainsi qu’une tenue de Spartan.

Avec l’hiver et les fêtes de fin d’année qui s’installent, il n’est pas étonnant que 343 Industries décide de créer du contenu autour de ces festivités. « Winter Contingency » a débuté le 22 décembre et s’achèvera le 4 janvier. L’événement n’apporte toutefois pas de nouveau monde, contrairement à Fracture : Tenrai. Les joueurs auront ainsi la chance de pouvoir gagner divers goodies et produits cosmétiques sur le thème de l’hiver et de Noël.

Ce sont des récompenses gratuites qui peuvent être récupérées simplement en jouant une partie en ligne à raison d’un objet par jour jusqu’au 30 décembre sans avoir besoin de remplir des défis quotidiens ou hebdomadaires. Ces cadeaux peuvent contenir des pièces d’armure, des accessoires d’amures, un utilitaire ou encore un arrière-plan spécial.

On précise que le pass de combat Fracture : Tenrai sera de retour pendant une semaine après Winter Contingency pour permettre aux joueurs de récupérer les dernières récompenses. Cette décision s’aligne avec celle de prolonger la première saison jusqu’en mai 2022. Le responsable de la création de Halo Infinite, Joseph Staten, a évoqué plusieurs raisons à cela, notamment la volonté de proposer la meilleure expérience de jeu possible. Cela permet également aux développeurs de préparer la suite avec le contenu de la saison deux. Ce ne sont que des bonnes nouvelles qui montrent l’investissement de 343 Industries pour satisfaire les fans de la licence et plus globalement les joueurs en général.

Nous vous rappelons que même si le jeu Halo Infinite complet comprenant la campagne solo et le mode multijoueur est payant (ou jouable via le Game Pass), le multijoueur seul est free-to-play. Enfin, les cosmétiques qui peuvent être achetés avec le pass de combat ou juste via la boutique en ligne n’influent pas sur l’équilibre de vos parties.