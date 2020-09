Hades met fin à son accès anticipé et débarque sur Switch

Alors que nous n’attendions absolument rien de bien folichon pour le Nintendo Direct d’aujourd’hui, il faut bien dire que le constructeur nippon a encore une fois su nous surprendre. Outre les autres annonces très intéressantes de l’event, c’est surtout Hades qui nous intéresse ici, puisqu’on ne s’attendait pas à le voir débarquer dans sa version finale avant la fin de l’année. Ce sentiment était d’autant plus présent qu’il y a seulement quelques jours nous apprenions que le cross-save entre PC et Switch allait être retardé. Partant de là, nous imaginions bien qu’ils allaient devoir bosser encore quelques temps pour nous sortir Hades de son accès anticipé, mais il n’en fût rien, et c’est avec un plaisir non dissimulé que l’équipe de Supergiant Games rend enfin disponible sa V1.0, avec un joli message de Greg Kasavin, l’un des piliers du studio :

Hades a été rendu possible grâce à plus de 10 ans d’expérience que nous avons acquise en travaillant ensemble en équipe, et le soutien généreux et les commentaires enthousiastes fournis par notre communauté de joueurs ici au cours du développement. Merci à vous, ce jeu est devenu plus grand que nous ne l’aurions jamais imaginé, et nous avons adoré le créer dans les moindres détails. Nous espérons que vous trouverez que nous avons gardé certains des meilleurs éléments pour la fin.

Malheureusement Hades n’est pas (encore ?) prévu sur les machines PlayStation et Xbox, mais nous ne pouvons que vous encourager à profiter du prix de lancement à 19,99 euros si vous avez une Switch ou un PC, afin de goûter à la saveur du titre le plus abouti de toute l’histoire du studio. Non ne manquerons pas de vous fournir un test complet de la version Switch, en espérant que le framerate saura tenir la distance. Et en attendant nous vous laissons avec le dernier trailer en date, faisant la part belle au gameplay et à la monstrueuse musique du jeu.