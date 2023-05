Gylt – La revanche de l’ancienne exclusivité Stadia ?

En janvier 2023, Google tournait une page peu glorieuse de son histoire : sa volonté d’occuper une place dans le monde du jeu vidéo en lançant son fameux service du cloud gaming nommé Stadia n’a pu éviter la triste fin qui l’attendait depuis longtemps. En effet, il faut bien avouer qu’au commencement, cette tentative du géant américain avait, semble-t-il, très peu d’atouts en sa faveur. Ou plutôt, cette ambition a très mal été portée par la firme. Pour cause, la plateforme souffrait de grands défauts comme un manque d’exclusivités (intéressantes) pour attirer, mais aussi et surtout un soutien insuffisant tant sur la communication que vis-à-vis des studios de développement.

Qu’à cela ne tienne, il y a bien eu quelques jeux exclusifs, à l’image de celui qui nous intéresse aujourd’hui : le dénommé Gylt sorti initialement en novembre 2019 – ce qui remonte un peu. Mais voilà, depuis le retrait de Stadia, ces jeux ont suivi le même mouvement et sont ainsi devenus injouables. Et donc pour éviter que leurs titres tombent dans l’oubli le plus total, certains (ceux qui en ont la possibilité) tentent l’aventure sur de nouvelles plateformes. Un sort qui sera bientôt partagé par le titre de Tequila Works.

Faire face à ses démons

Arrivant ainsi le 6 juillet prochain (sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series), Gylt est un jeu d’aventure apparemment jalonné par des phases d’énigmes qui propulse le joueur dans un monde obscurci par les ténèbres, flirtant ainsi avec le genre du survival horror. On y incarne une jeune fille tourmentée du nom de Sally, qui arpentera des sols bien connus, mais pourtant très différents de ce qu’elle connaît. La ville qu’elle explorera – laquelle n’est pas sans dégager une aura à la Silent Hill – est pour cause assez différente. À l’intérieur, les peurs et les doutes de notre héroïne ont élu domicile, et n’attendant que l’occasion pour frapper.

De fait, le jeu prend alors l’apparence d’une œuvre tenant à exploiter une sorte d’horreur psychologique. Une orientation tout à fait à l’opposé de ce que Tequilla Works a pu précédemment faire avec le coloré et acclamé jeu d’aventure Rime. Cependant, c’est loin d’être un premier essai dans quelque chose d’un « peu plus sérieux ». En fait, le survival, ça le connaît assez. Deadlight, sorti en 2012, en est par exemple un. Toujours est-il qu’il s’agissait là d’un autre type de jeu n’ayant rien à voir avec Gylt, qui s’aventure donc sur un tout autre terrain.

Une honnête production ? Pour la presse qui a eu l’occasion de donner son avis lors de sa première sortie en 2019, le jeu n’a pas pleinement convaincu, s’en sortant avec des avis plutôt moyens. Mais est-ce pour autant significatif ? En tout cas, Tequilla Works y croit assez pour le porter et tient à partager sa création au plus grand public. Et qui sait, peut-être que les joueurs seront ravis de voir venir cette œuvre en provenance de stadia, se souvenant que, même si la plateforme manquait de popularité et de contenu, elle avait en sa possession quelques jeux dignes d’être approchés. Et ce n’est pas Young Souls – arrivé quant à lui en mars 2022 – qui nous fera dire le contraire.