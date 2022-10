Google Stadia – Qu’en est-il des migrations des données ?

Il y a quelques semaines, nous apprenions que Google débranchait définitivement Stadia, son service de cloud gaming. Si ce n’était pas réellement une surprise tant le service n’a pas su convaincre malgré de très belles occasions comme le confinement ou même avec un plutôt beau catalogue sans pour autant proposer de réelles exclusivités… Il reste néanmoins la problématique des sauvegardes des joueurs qui s’étaient laissés tentés par le service.

En effet, si Google rassure les joueurs en remboursant l’ensemble des achats effectuées sur le Google Store, les joueurs possédant plusieurs heures de jeux sur le service s’inquiètent de voir leur dur labeur disparaître. Le géant américain a préféré laisser les studios s’occuper de ce problème, qui sont plus à même de proposer une solution. Ubisoft a, par exemple affirmé travailler sur la possibilité d’exporter les données de Stadia grâce à Ubisoft Connect. Quant à CD Projekt, le studio polonais a indiqué la marche à suivre pour récupérer les sauvegardes.

Un à un, les studios sortent du silence et accompagnent leurs joueurs afin de trouver une solution. C’est également le cas de Rockstar Games qui a été contacté par un joueur en particulier possédant environ 6000 heures de jeu sur Red Dead Redemption 2, une belle aventure donc que le joueur redoute de voir s’envoler…

ATTENTION ALL RDO PLAYERS ON STADIA – @RockstarGames has finally reached out to me with some good news!!! See their message below! pic.twitter.com/6RlUWZB3vA

— Colour (@ItsColourTV) October 19, 2022