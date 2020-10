Bien choisir son câble HDMI pour améliorer son expérience de jeu

Le sujet peut sembler anodin, puisque après tout, un câble HDMI est un câble HDMI, n’est-ce pas ? Eh bien, si c’est l’opinion que vous avez, et que lorsque vous en cherchez un, vous retournez tout simplement vos tiroirs afin d’en extirper le premier venu, cet article devrait pouvoir vous aider en tant que joueur à mieux comprendre l’intérêt de choisir de manière judicieuse le bon câble pour la bonne utilisation.

Sans avoir la prétention de nous adresser aux spécialistes de la technique, nous souhaitons avant tout que les joueurs les moins pointus sur le sujet puissent mieux comprendre le fonctionnement de leur installation. Pour le coup, on parle en connaissance de cause, puisque l’idée de cet article est née d’une erreur commise en récupérant justement un câble au pif dans notre pelote au fond du placard. Sauf que manque de bol, il s’agissait d’un câble technologiquement dépassé.

Pour vous éviter notre mésaventure, nous allons donc vous parler de tout ça le plus simplement du monde, afin que vous soyez paré pour profiter au mieux de la 4K, qui doucement, mais sûrement, commence à devenir la norme en matière de jeux vidéo, que vous soyez sur consoles ou sur PC.

Câble HDMI 1.4, 2.0, 2.1, kézako ?

Tout comme les supports de stockage, les câbles HDMI ont progressivement évolué afin d’offrir un débit de données de plus en plus élevé, jusqu’à arriver à la norme actuelle qu’est le 2.0. Si le HDMI 1.0 est né il y a de ça fort longtemps au début des années 2000, le 1.4 était la norme que nous avons utilisée durant toute la génération PS3/Xbox 360, avec entre 2006 et 2013 la démocratisation de l’HDMI, et la mise à mort progressive de nos bons vieux écrans cathodiques. Comme vous pouvez le voir sur l’illustration ci-dessous, à chaque nouvelle évolution, le débit maximal est presque doublé, permettant de faire transiter toujours plus de données.

Si au début de la HD, nous pouvions nous contenter de câbles au débit modeste, il faut bien vous imaginer qu’entretemps, nous avons fait un saut hallucinant en cumulant toujours plus de technologie dans nos machines, que ce soit sur consoles ou sur PC. Dans les deux cas, nos câbles, qui devaient simplement gérer du 720p/1080p sur la génération précédente, doivent maintenant faire transiter des résolutions bien souvent en 4K à 30, 60fps ou plus, et sans oublier le HDR qui est de plus en plus présent à l’heure actuelle dans nos jeux. Tout ça, ça pèse très lourd, et si vous devez faire passer 18 Gb de données par seconde par un câble prévu pour 10.2 au maximum, vous aurez compris que vous risquez de vous retrouver face à un problème.

Les soucis rencontrés peuvent alors être multiples, mais le plus souvent, vous serez confronté à une perte pure et simple du signal occasionnant alors un écran noir. Vous pourrez aussi n’avoir que le son sans l’image, ou à l’inverse avoir l’image, mais une perte occasionnelle ou permanente du son. Bref, si vous avez déjà eu ce genre de souci, cela peut tout simplement venir d’un câble vieillissant et devenu obsolète pour votre utilisation actuelle.

Si vous utilisez le câble fourni avec votre console, vous ne devriez pas avoir de problème, celui-ci étant prévu pour. Par contre, sur PC, c’est certainement là que vous pourriez rencontrer des soucis, puisqu’en général aucun câble n’est fourni avec, et si vous n’êtes pas du genre à vous prendre la tête, vous risquez de prendre le premier câble venu, et quand bien même vous auriez un PC gaming à 2000 euros, vous pourriez tomber de haut sur la qualité d’image.

Choisir son câble en fonction de son utilisation

Bien entendu, les normes, c’est une chose qui nous permet de mettre facilement en avant la différence entre chaque évolution, mais il faut avant tout penser à l’utilisation que vous allez faire de votre câble. Ce n’est pas la peine de vous procurer un câble à 70 euros si votre installation n’est pas faite pour tirer partie de ses performances. À l’inverse, prendre un câble pour son faible coût en espérant un miracle n’est pas bon non plus. En vous rendant dans votre magasin le plus proche, qu’il s’agisse d’un spécialiste ou d’une grande surface, nous ne pouvons que vous conseiller de bien regarder les utilisations recommandées, afin de choisir ce qui conviendra le mieux pour votre installation.

Vous retrouverez alors les câbles HDMI Standard, High Speed, et Premium. S’il reste encore certainement des câbles 1.4 chez vous datant d’avant 2013, après cette date, la norme est passée au 2.0, alors ne vous inquiétez pas, tout ce que vous trouverez dans le commerce en sera au moins là. Pour autant, même si les débits que nous avons annoncés sont le maximum théorique que l’on puisse obtenir, il faut bien comprendre que cela variera en fonction de la qualité du câble et c’est là que l’importance de l’utilisation rentre en compte.

Dans le cas où votre écran serait un peu vieux, nous entendons par-là d’avant 2013, nous vous conseillons de vérifier dans la notice d’utilisation la norme de vos ports HDMI. Actuellement, si vous achetez un écran, tous les ports devraient être en 2.0, mais jusqu’à il n’y a pas si longtemps, tous les ports HDMI d’une TV n’étaient pas forcément tous en 2.0, à l’instar des ports USB d’un PC qui ne sont pas tous en 3.0, même encore aujourd’hui.

Une fois cette vérification faite, dans le cas d’un câble Standard, celui-ci sera recommandé pour une utilisation n’excédant pas le 1080p. Pour les joueurs, cela se trouve être de moins en moins adapté vu que les écrans 4K commencent à devenir assez courants avec plus de 30% des foyers français qui en sont équipés. En tant que joueur, si vous n’avez pas besoin de gérer le HDR, alors nous pouvons vous recommander le High Speed, qui vous permettra d’afficher de la 4K sans sourciller et ce jusqu’à 30 images par seconde. Si par contre vous êtes un joueur ayant une installation à la pointe, le Premium High Speed sera l’idéal pour profiter pleinement de votre matos. 4K jusqu’à 60 images par seconde, HDR, Dolby Vision sur Xbox Series X, espaces colorimétriques étendus, ce câble vous permettra d’être totalement à l’aise à l’approche de la nouvelle génération.

Aussi, si vous avez un portefeuille plutôt bien garni, et cela s’adressera surtout aux joueurs PC, vous pourrez certainement opter pour de l’HDMI 2.1. Cela vous permettra d’obtenir un débit théorique maximal de 48 Gbps, et ainsi vous permettra de gérer sans aucun problème de la 4K à 120 images par seconde, mais aussi d’aller toucher la 8K. Vous l’aurez compris, les consoles n’arrivant pas toujours à nous offrir du 60 images par seconde, cela sera surtout utile pour ceux ayant à la fois un écran compatible HDMI 2.1, couplé à un PC gaming permettant d’aller plus haut que les 60 images par seconde conventionnelles.

Enfin, un câble n’est pas juste un câble, et le choisir en fonction de ses besoins est primordial pour avoir le résultat espéré sur votre écran. Nous n’avons pas souhaité rentrer plus dans les détails, car il existe des sites beaucoup plus techniques qui vous permettront d’approfondir tout ça dans le cas où vous souhaiteriez en apprendre davantage. Nous espérons qu’avec ça, vous serez un peu moins perdu au moment de faire votre choix dans un rayon, et n’hésitez pas à nous poser vos questions dans l’espace des commentaires si tout ça ne vous semble pas assez clair.