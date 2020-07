De l’arcade aux futures technologies – L’histoire du jeu vidéo

Depuis une dizaine d’années, le jeu vidéo est devenu une industrie colossale toujours plus imposante. On ne compte plus le nombre de sorties et de nouveautés avec une variété de genres toujours plus vaste. Énigmes, simulation, action, aventure… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les profils. Mieux encore, il est possible de jouer sur divers supports et consoles, des plus petits écrans aux grands écrans, et même en réalité virtuelle.

Les jeux les plus vendus ne sont pas tous du même type. Les Sims, Minecraft, The Legend of Zelda et Civilization sont tous différents les uns des autres. D’autres comme code 211 , Roue de la Fortune, ainsi que certains jeux de machines à sous appartiennent à un autre type de jeux vidéo sociaux grandement appréciés par toute une communauté. Explorons l’évolution des jeux vidéo de leurs débuts à aujourd’hui.

Tout a commencé avec des pièces

Les jeux vidéo ont vu le jour sous la forme de machines mécaniques et jeux dits d’arcade qui s’activaient après l’insertion d’une pièce. On en trouvait généralement dans des espaces entièrement dédiés dans lesquels on pouvait également s’essayer à des machines à sous, ou pachinko (croisement entre un flipper et une machine à sous). De l’âge d’or de l’arcade, dans les années 80, on se souvient encore de jeux comme Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong, etc.

Aujourd’hui, ces classiques de l’industrie du jeu ont été immortalisés et rendus plus simples, mais tout aussi addictifs sur nos multiples appareils.

S’en sont suivi ordinateurs et consoles de salon

Au terme de recherches et expériences, le premier type de jeu vidéo moderne vit le jour. En 1952, le jeu OXO ou Noughts and Crosses a été développé par A. S. Douglas. Cette variante de jeu de Tic-Tac-Toe a été l’un des tout premiers jeux conçus pour ordinateurs.

Alors que de nouveaux jeux ont été développés, de nouveaux systèmes ont également été faits pour répondre aux besoins des jeux. L’année 1958 a marqué la création du premier jeu nommé Pong où deux joueurs pouvaient s’affronter dans un match de tennis sur un ordinateur analogique.

Considéré comme l’ancêtre des jeux vidéo de salon, Ralph H. Baer développa le «Brown Box» devenu une référence en matière de jeux de consoles à domicile. Il a ensuite été commercialisé en 1972 sous le nom Odyssée Magnavox. Bien que le produit ait rencontré quelques problèmes, il est aujourd’hui immortalisé au Musée d’Art Moderne de New-York (MoMA).

Le déclin du jeu vidéo

En 1983, le vaste marché du jeu et la compétition intense qui l’animait ont été amenuisés par l’affluence de jeux de basse qualité, entre autres. Le chiffre d’affaires de l’industrie a sévèrement chuté d’environ 3,2 milliards de dollars à 100 millions. À mesure que la popularité des consoles portables et consoles de salon déclinait, de nombreuses entreprises firent faillite.

En 1986, l’industrie a commencé à faire peau neuve avec la sortie de la Nintendo Entertainment System (NES) qui proposait des améliorations : graphismes 8 bits, couleurs, jouabilité et plus encore. Nintendo, qui à son ouverture était destiné à la fabrication de cartes de jeux, est aujourd’hui à la tête d’une pléthore de franchises emblématiques. L’entreprise a posé les bases de jeux et franchises pérennes, car, avec des développeurs tiers, ils ont créé des contenus avant-gardistes en termes de technique.

La guerre des consoles

Suite à la montée en puissance de la NES dans l’industrie du jeu, d’autres entreprises ont commencé à commercialiser leurs propres consoles et jeux en compétition les uns contre les autres. La première guerre des consoles était celle entre la Genesis de Sega 16 bits et la Nintendo Super (SNES) dans les années 90.

L’intensité de leur rivalité a donné naissance à de très bons jeux appréciés des joueurs. Certains des jeux de Genesis sont Sonic the Hedgehog, Jurassic Park ou Street Fighter. La SNES a elle accueilli The Legend of Zelda, Super Mario et Final Fantasy.

La croissance de l’industrie du jeu a fait naître le besoin de normalisation et régulation des contenus : violence, effusions de sang et autres éléments négatifs.

Le jeu moderne

Aujourd’hui encore, les géants de l’industrie de jeu se livrent une concurrence sur les plans de la technologie, la qualité du jeu, des graphismes et autres facteurs. Les graphismes de jeux sont passés de pixels à 3D, puis à des niveaux d’esthétique et de style où art et graphismes coexistent, même pour les jeux modernes.

Au XXème siècle a commencé la révolution du jeu, avec une amélioration constante de la qualité, de la technologie de jeu, et une expérience toujours plus immersive. En ce qui concerne l’avenir du jeu, on peut facilement le présager dans la réalité virtuelle, avec une intelligence artificielle toujours plus poussée.

Aujourd’hui, non seulement les plus grandes entreprises sont dans la compétition, mais de nouveaux jeux continuent d’affluer sur le marché. Créés pour une variété de personnes et leurs besoins en matière de gadgets, des jeux rapportant des millions d’euros sont conçus par des développeurs indépendants et des particuliers.

Bien sûr, nous ne pouvons présager avec exactitude le futur du jeu vidéo. Néanmoins, son avenir semble, dans tous les cas, plus que radieux.