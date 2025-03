GTA 6 – Tu ne tueras point ou en 2025, tout le monde s’en fout ?

Depuis son premier opus en 1997, la saga Grand Theft Auto (GTA) est devenue l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires et controversées de l’histoire. La violence y occupe une place centrale, provoquant des débats incessants et une indignation de façade chez certains, tandis que d’autres y voient un simple exutoire. Si les critiques sont restées constantes, la perception sociale et médiatique de cette violence a, quant à elle, évolué au fil des décennies. Quoi qu’on en dise…

Lorsque Grand Theft Auto sort en 1997, son concept est révolutionnaire : un monde ouvert où le joueur incarne un criminel pouvant voler des voitures, fuir la police et commettre divers actes illégaux. Bref, un simulateur de délinquance en mode pixels. Bien que les graphismes soient aussi impressionnants qu’un écran cathodique allumé à la batte de baseball, la violence inhérente au jeu suscite de vives critiques. Les médias et certaines associations crient au scandale.

Mais, soyons honnêtes, le public reste relativement restreint. À l’époque, les parents s’inquiétaient encore plus du temps passé sur les Pokémon et de leurs combats de monstres. L’acceptabilité de la violence dans GTA est alors perçue comme un péché mignon pour certains joueurs en quête de rébellion virtuelle.

Avec GTA III (2001), la franchise entre dans la cour des grands. La 3D fait son apparition, et soudain, tabasser des piétons semble plus « réaliste ». Le jeu devient un phénomène culturel, mais aussi le punching-ball favori de politiciens ou d’avocats en quête de popularité ou d’argent facile, c’est selon. Il faut se souvenir de Jack Thompson, avocat de l’état de Floride s’étant spécialisé dans les cas d’erreurs médicales (l’information est importante pour la suite) jusqu’au jour où il découvre GTA…

Dès lors, pendant dix ans, la licence restera son obsession. Il deviendra malgré lui et au regard de ses tirades, l’archétype d’un PNJ too much de la licence. Tout fait divers impliquant des adolescents était tout simplement attribué aux jeux vidéo et à leur influence. Il déclarera que tout enfant jouant trop à Vice City se verrait affecté au niveau du développement de ses lobes frontaux (sic), que GTA IV était le plus grand désastre pour la jeunesse depuis la poliomyélite (si, sic). En 2008, Thompson fût radié du barreau de Floride pour harcèlement dans le cadre professionnel de la conduite de ses affaires. So Rockstar…

Durant cette période donc, les critiques se cristallisent autour des actions possibles en jeu : renverser des passants, tirer sur la police ou encore solliciter les services de prostituées. Pourtant, l’acceptabilité sociale de la violence commence à changer. Le jeu vidéo n’est plus perçu comme une simple distraction pour geeks, mais comme un médium à part entière, où la violence devient une liberté d’expression. En gros, de l’art contemporain en mouvement.

Avec GTA: San Andreas (2004), puis GTA IV (2008), la franchise pousse encore plus loin le réalisme. Les personnages ont des motivations complexes, et le crime devient presque une histoire poignante. Le jeu commence à s’imposer comme une satire sociale où les méchants ne sont pas juste des méchants, mais des produits de leur environnement, de leur société. Bref, la violence devient un outil narratif, comme au cinéma depuis des dizaines d’années.

Dès lors, l’acceptabilité de la violence dans GTA semble s’accroître. Après tout, si Hollywood peut nous servir des films ultra-violents où les héros trucident à tour de bras, pourquoi GTA ne pourrait-il pas en faire autant ? Le public comprend mieux la dimension parodique du jeu, et les critiques s’estompent peu à peu.

Avec GTA V (2013), Rockstar Games décide d’enfoncer le clou. Le jeu est un bijou d’optimisation, presque de la magie noire, mais aussi un terrain de jeu pour sociopathes en herbe. La mission où l’on torture un personnage avec des pinces et de l’électricité ? Un scandale bien sûr… avant que la plupart des joueurs ne retournent faire des courses-poursuites en jet-ski.

À ce stade, l’acceptabilité de la violence semble définitivement acquise. Les polémiques existent toujours, mais elles peinent à convaincre un public qui a depuis longtemps intégré que GTA est une exagération satirique de notre société. Après tout, Kubrick, De Palma, Coppola, Carpenter, Lynch, Tarantino sont passés avant. On commence à accorder au jeu vidéo et à GTA notamment, une certaine filiation.

Avec l’annonce de GTA VI. les débats sont relancés, mais dans un contexte différent. L’époque est à la sensibilisation aux discriminations, aux genres et à la violence systémique. Rockstar pourrait-il faire évoluer sa recette ? Une protagoniste féminine a été annoncée, et certains y voient déjà un virage progressiste. D’autres, plus cyniques, se demandent juste si elle pourra aussi voler des tanks et foncer sur des piétons sans que cela déclenche une nouvelle polémique.

L’acceptabilité de la violence dans GTA suit une tendance de fond : plus le jeu vidéo est reconnu comme un art, plus on tolère sa violence, tant qu’elle est pertinente ou du moins, brillamment mise en scène. Le débat persistera sûrement, mais au final, Rockstar sait depuis le temps que la controverse, le scandale, sont ses meilleurs arguments marketing.

Dès lors, deux questions se posent en 2025 à quelques mois de la sortie du jeu : En ont-ils encore seulement besoin aujourd’hui et plus important encore, auront ils le courage d’ériger leur satire jusqu’au seuil du bureau ovale d’un pays qu’ils passent au vitriole depuis bientôt trente ans ? De mettre en lumière, à leur tour et à leur façon une autre forme de violence ? On en attend pas moins d’eux à une époque où on solde violement l’Ukraine à son agresseur devant toutes les caméras du monde et où, l’air de rien, on annonce ses désirs d’annexion du Groenland, de la bande de Gaza et du Canada…

Alors, Rockstar en 2025 ? Anti-trumpistes ou simples trompettistes ?