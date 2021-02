Grand Exile s’illustre avec une nouvelle bande-annonce

De temps en temps, parler d’autre chose que de gros jeux, de AAA, du succès d’un gros éditeur ou constructeur, ça fait du bien. Oui, ça soulage parfois de découvrir des projets plus petits, plus intimes, plus passionnés… C’est d’ailleurs la raison qui nous a poussés à vous proposer de découvrir Decline’s Drops il y a quelques semaines, un petit projet “bien de chez nous” (à lire avec “l’accent”, vous-même, vous savez) alors encore sur Kickstarter et dorénavant financé. Maintenant, on repart au pays du Soleil-Levant pour découvrir le travail d’un autre studio de petite taille, intitulé Grand Exile, et qui se présente aujourd’hui avec son second trailer.

Alors oui, si vous êtes gavé par le pixel-art, il se peut qu’aucun soupir ne bouscule le rythme de votre respiration à la vue de la miniature du trailer, mais restez avec nous. Ce jeu mise sur bien plus que sur son esthétique. Effectivement, si nous faisions justement le rapprochement avec Decline’s Drops en introduction, ce soft se voulant un mélange entre Yoshi’s Island, Kirby et Super Smash Bros., côté inspiration, le prochain jeu de Studio Pico ne manque pas lui-même d’inspirations !

Enfin, “inspirations”, permettez-nous de revenir là-dessus. Studio Pico est en fait un binôme japonais dont l’expérience repose principalement sur la création de personnages en pixel-art pour “des jeux (shmups et jeux de combat) que tout le monde connaît” (de l’aveu du studio). Naturellement, Grand Exile proposera une synthèse du savoir-faire du studio (par l’utilisation de procédés modernes d’animation sur du pixel-art) et de son expérience en fusionnant les genres sur lesquels ils en ont, justement. Donc oui, ce soft sera bien un titre à mi-chemin entre un beat’em up 2D et un shooter, et le rendu est détonnant.

Enfin, ça reste dans tous les cas un jeu qu’il ne faut pas attendre tout de suite puisque, une fois le jeu déposé sur Steam, le duo (et le studio HERO qui les a rejoints) pense lancer une campagne Kickstarter pour aider à la commercialisation du titre sur Nintendo Switch. Pour l’heure, aucune autre console n’est annoncée, mais s’il rencontre le succès… Hein ? À bon entendeur !