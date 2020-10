Good Smile annonce plein de Nendoroids jeux vidéo : Crash, DOOM…

Si on n’est pas encore tout à fait dans la période de préparation de Noël, nous vous invitons toutefois à feuilleter avec nous un catalogue de jouets plutôt sympa. Il s’agit en effet des prochaines figurines de la gamme Nendoroids, de Good Smile Company.

Pour ceux qui seraient peu familiarisés avec le modèle, les Nendoroids sont des figurines articulées à l’aspect SD (Super Deformed), soit avec une grosse tête et un petit corps, reprenant des personnages très connus d’animes ou de jeux vidéo (parfois de films hollywoodiens). Les figurines sont hyper détaillées, et fournies avec de nombreux accessoires et plusieurs face plates, plusieurs visages, pour pouvoir mettre en scène différentes expressions.

Pour annoncer ses prochaines figurines, Good Smile Company a l’habitude de tenir des salons plusieurs fois par an, les Wonder Festivals. Mais comme tous les événements de ce genre, le festival de cette année a dû se résoudre à passer en mode online uniquement. Une demi mauvaise nouvelle uniquement pour nous, européens, puisque de cette façon, nous pouvons aussi participer à la fête !

Un site internet permet ainsi de se balader virtuellement dans une expo nous faisant voyager dans une sorte de maquette évoquant Akihabara, où l’on peut admirer les prochaines figurines de la société. L’expérience a été pensée pour PC comme pour mobiles.

Parmi les figurines annoncées, on relève la présence d’un DOOM Slayer, dont la violence de l’univers tranche littéralement avec l’univers chibi des Nendoroids. On a découvert aussi un Crash, le bandicoot du jeu éponyme, l’un des rare personnage occidental à réussir à se faire une place dans la gamme. Jack Frost, Persona bien connu des joueurs de Shin Megami Tensei ou de Persona, est un habitué de la gamme Nendoroids. C’est la version Black Frost qui a été annoncée.

Pokémon est aussi une licence bien représentée dans la collection de jouets, et Marnie, de Pokemon Épée et Bouclier rejoint la famille. Mais la figurine qui aura fait forte impression, c’est le prototype de Ryza, de l’Atelier du même nom. La figurine réussit à garder “l’esprit” du design original du personnage, aux proportions étonnantes, avec le design tout aussi particulier des Nendoroids.

Attention, Good Smile Company a ce fonctionnement assez particulier qui consiste à ne vendre les figurines qu’en précommande, et une fois ces dernière terminées, les jouets ne sont plus disponibles. Guettez donc les campagnes de lancement des personnages qui vous intéressent… On en profite d’ailleurs pour rappeler que les périodes de préco des (très jolies) figurines de Bayonetta et de 2B (NieR: Automata) sont actuellement ouvertes…