Preview Goldorak : Le festin des Loups – Grossièrement héroïque

On ne présente plus les productions Microids et leur inconditionnelle passion pour les dessins animés d’antan. Les Schtroumpfs, Inspecteur Gadget, Totally Spies ou encore Tintin, il semblerait que l’on puisse voir le studio comme un réel vecteur de nostalgie, replongeant les grands enfants au cœur de leurs histoires préférées. Et après toutes ces adaptations, comment ne pas s’attarder sur notre cher Goldorak ? Le héros de Véga est mis en avant depuis quelques temps pour la sortie imminente de Goldorak : Le festin des Loups, nouveau titre d’action/aventure signé Endroad que nous avons pu approcher durant la Paris Games Week 2023.

Le studio vantait sa production comme étant la première immersion de Goldorak au sein de la sphère vidéoludique. Et pour un baptême de feu, il faut dire que les équipes françaises ont tenu à attacher une certaine fidélité à l’univers de Go Nagai, en proposant de grandes zones diverses et variées. La démo à laquelle nous avons pu prendre part nous a permis d’avoir un premier aperçu de ce vaste terrain de jeu. Problème, les zones en question sont vides pour la plupart d’entre-elles et l’impression d’évoluer au sein d’un environnement brouillon se fait rapidement sentir.

Goldorak : Le festin des Loups propose aux joueurs de se fondre dans les peaux de Goldorak et d’Actarus, variant les mécaniques de jeu. Lorsque Goldorak frappe ses ennemis au fin fond d’une prairie, Actarus lance des missiles dans l’espace ou au-dessus d’une plage. Il faut le dire, cette variété de gameplay fait plaisir à voir, il y en a pour tous les goûts. L’essence de la série se ressent autant dans la reproduction des personnages que dans leurs dialogues, et les musiques choisies pour accompagner le tout fonctionnent.

En revanche, lorsque l’on parlait des affrontements, il est important de souligner que ces combats deviennent grossiers, voire insolents. Tout est plié en deux temps trois mouvements et l’on avance dans l’histoire à une vitesse hallucinante. De cette manière, on aura tendance à moins s’intéresser à ce qui se passera autour de nous et à nous soumettre à cette foire d’empoigne intempestive, ce qui cassera un certain équilibre récit/affrontements qui aurait été le bienvenu.

Dans Goldorak : Le festin des Loups, tout va vite, tout frappe fort, et on a vite l’impression de se défouler sur des machines plutôt que de suivre une véritable ossature scénaristique solide. Le terrain de jeu s’étend à perte de vue sans vraiment servir à grand chose, et même si la démo ne nous dévoilait que peu de décors vis-à-vis de ce que proposera la version complète du titre, on comprend rapidement que le syndrôme du lion en cage ne tardera pas à pointer le bout de son nez.

Le gros point noir, c’est le choix entrepris par Endroad de ne pas avoir rendu le jeu exclusif à la génération actuelle de consoles. Le titre censure des qualités graphiques et techniques qui auraient pu être spectaculairement exploitées et préfère faire plaisir à la Switch. On se retrouve ainsi avec un univers quelque peu bâclé. On comprend facilement le choix de vouloir proposer un titre à tout le monde, mais le résultat veut que la qualité, elle, ne soit pas destinée à se poser entre toutes les mains.

Goldorak : Le festin des Loups débarque sur Terre le 14 novembre 2023, et il est d’ores et déjà certain qu’il saura parler aux fans et aux nostalgiques, mais n’ira pas chercher bien plus loin…