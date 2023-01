Horizon — Le studio Gobo prête main forte à Guerrilla Games

Guerrilla Games s’octroie un nouvel allié pour affronter la montagne de travail que représente désormais la licence Horizon : le Studio Gobo.

C’est à travers une annonce de recrutement que le studio a fait part de la nouvelle :

« Nous sommes heureux d’annoncer que Studio Gobo est désormais partenaire de Guerrilla Games dans le développement de l’univers Horizon » – @studiogobo, le 26 Janvier 2023

Le studio cherche à renforcer ses différents pôles de production : ce sont autant des artistes que des développeurs qui sont recherchés, alors que le studio est pour l’instant composé d’une centaine d’employés, répartis sur différents projets, et ayant travaillé sur des projets comme For Honor (Ubisoft), ou Disney Infinity (Avalanche Software).

Pour autant, il est certain que Guerrilla Games profitera bien de cette nouvelle main d’oeuvre : ces derniers mois, le studio a multiplié les projets lancés : en plus d’un remaster PS5 de Horizon Zero Dawn, le studio s’est engagé dans le développement d’un MMORPG en collaboration avec le studio NCSoft, par dessus lequel il a également été révélé qu’un autre jeu en ligne de coopération était prévu.

Parmi ses plus proches collaborateurs, Guerrilla Games compte également le studio Firesprite, dont les travaux seront visibles sur le DLC de Horizon Forbidden West et le jeu PSVR Horizon: Call of the Mountain.

Pour ce qui est du studio Gobo, si les projets du studio pour Horizon n’ont pas encore été révélés, il est très probable que les développeurs soient déployés sur le projet de jeu en ligne de coopération, projet encore discret du studio. Révélé par inadvertance, un influenceur un peu curieux avait remarqué que le studio avait déposé diverses annonces d’offres d’emploi dont les descriptions révélaient que les candidats sélectionnés seraient déployés sur des projets liés à Horizon :

« Guerrilla recherche un Senior Combat Designer expérimenté et passionné afin d’aider à la création d’une variété d’ennemis mécaniques spectaculaires, mémorables, qui représenteront un défi pour des joueurs en coopération. »

Par la suite, Guerrilla a confirmé qu’il s’agissait d’un projet différent du MMORPG développé en collaboration avec NCsoft, et que ce serait un jeu avec de nouveaux personnages et un style visuel unique, qui serait à dissocier des aventures d’Aloy, sans pour autant porter préjudice à des prochains projets autour de la protagoniste principale.

Pour autant, ce projet s’aligne dans les volontés de Guerrilla et Sony de faire de Horizon une des licences phare de Playstation. Nous mentionnions déjà la manière dont Horizon profitait déjà d’une forme de favoritisme de la part de Sony, au détriment d’autres projets eux aussi ambitieux. Cela dit, il est notable que Guerrilla Games se donne les moyens de ses ambitions en s’entourant de collaborateurs efficaces de la trempe du Studio Gobo.

Dans le cas où le studio serait effectivement déployé sur le projet de jeu en ligne de coopération, on peut espérer que ce projet, à défaut d’être une redite ou de faire effet de double avec le MMORPG de NCSoft, saura développer sa propre identité visuelle et technique. Cela permettrait à la licence d’atteindre un public qui n’aura pas forcément été conquis par les autres projets du studio.